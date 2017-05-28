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Kadınlar Basketbol Ligi Play Off heyecanı sürüyor

TÜRKİYE Kadınlar Basketbol Ligi Play Off Final Grubu'nda salı günü oynanacak son maçlar öncesi Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'ne çıkmak için Ege temsilcileri Kırçiçeği Bodrum Basketbol ve Bornova Beckerspor, hedeflerine son hafta...

Kadınlar Basketbol Ligi Play Off heyecanı sürüyor
TÜRKİYE Kadınlar Basketbol Ligi Play Off Final Grubu'nda salı günü oynanacak son maçlar öncesi Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'ne çıkmak için Ege temsilcileri Kırçiçeği Bodrum Basketbol ve Bornova Beckerspor, hedeflerine son hafta ulaşmak istiyor.
OGM Orman Gençlik'in 4 galibiyetle lider durumda olduğu grupta Bornova Becker ve Kırçiçeği Bodrum'un 3'er galibiyetleri bulunuyor. Galibiyetsiz son sıradaki Çankaya Üniversitesi'nin ise üst lige çıkma ihtimali kalmadı. Final Grubu karşılaşmaları sonrasında puan tablosunda ilk 2 sırayı elde edecek takımlar Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'ne yükselecek.
Son grup maçları salı günü saat 16.00'da OGM Orman Gençlik-Bornova Becker, Kırçeçiği Bodrum-Çankaya Üniversitesi arasında oynanacak. Bornova Beckerspor, Orman'a yenilirse, Çankaya karşısında alacağı galibiyet Kırçiçeği Bodrum Basketbol'un tarihinde ilk kez kadınlar potasında en üst kategori olan Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'ne taşıyacak.
Bornova Becker kazanır, Kırçeçeği Bodrum kaysederse şampiyonluk turu atacak taraf Orman'la birlikte Bornova Becker olacak. İki Ege ekibinin de galibiyeti durumunda üçlü averaj hesabı devreye girecek. Bu ihtimalde 6 haftada 4 galibiyet alan 3 takımın da birbirleriyle oynadıkları maçlarda 2'şer galibiyet, 2'şer mağlubiyeti olacak. İkili averajı rakiplerinden kötü olan Kırçiçeği Bodrum, üçlü averaj hesabında geride kalan takım durumunda.

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