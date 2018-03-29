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Kadınlar Avrupa Kupası'nda Hatay BŞB'yi eleyen Venezia, finalde Galatasaray'ın rakibi oldu

Kadınlar Avrupa Kupası yarı final ilk maçında Reyer Venezia'yı 20 sayı farkla (74-54) mağlup eden Hatay Büyükşehir Belediyespor, İtalyan rakibine deplasmanda 23 sayı farkla (80-57) yenilerek turnuvaya veda etti.

Kadınlar Avrupa Kupası'nda Hatay BŞB'yi eleyen Venezia, finalde Galatasaray'ın rakibi oldu

SALON: Palasport Taliercio

HAKEMLER: Vilius Maciulaitis (Litvanya), Andrada Csender (Romanya), Luka Kardum (Hırvatistan)
REYER VENEZİA: Carangelo 10, De Pretto 12, Little 6, Walker 9, Williams 24, Bestagno 2, Dotto 2, Micovic 11, Ruzickova 4
HATAY BŞB: Ben Abdelkader 17, Mitchell 10, Bahar Öztürk 6, Paris 17, Snytsina 7, Merve Aydın, Mircheva, Özge Yavaş
1'İNCİ PERİYOT: 14-10
İLK YARI: 40-23
3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-41

Kadınlar Avrupa Kupası yarı final ilk maçında Reyer Venezia'yı 20 sayı farkla (74-54) mağlup eden Hatay Büyükşehir Belediyespor, İtalyan rakibine deplasmanda 23 sayı farkla (80-57) yenilerek turnuvaya veda etti.
Bu sonuçla birlikte Avrupa Kupası finalinde temsilcimiz Galatasaray ile Reyer Venezia karşı karşıya gelecek.

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