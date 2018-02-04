Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Rapor: İklim değişikliği petrol talebini düşürebilir
İklim değişikliği petrol talebini düşürebilir
Son dakika.... CHP Kılıçdaroğlu ile devam dedi... İşte adayların aldığı oy
CHP'de bir değişim yok... Kılıçdaroğlu...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile telefonda...
Son dakika... TSK açıkladı 8 asker şehit
Teröristler tankımızı vurdu 5 asker...

Kadın Yol Bisiklet Yarışı sona erdi

Engin ANAK / ALANYA(Antalya),() - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Tour Of Eftalia Hotels & Velo Alanya Kadın Yol Bisiklet Yarışı sona erdi. Türkiye bisiklet tarihinin ilk uluslararası kadınlar yol bisiklet yarışı olma özelliğini...

Kadın Yol Bisiklet Yarışı sona erdi

Engin ANAK / ALANYA(Antalya),() - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Tour Of Eftalia Hotels & Velo Alanya Kadın Yol Bisiklet Yarışı sona erdi.
Türkiye bisiklet tarihinin ilk uluslararası kadınlar yol bisiklet yarışı olma özelliğini taşıyan organizasyonun ikinci ve son gününde 9 ülke, 14 takımdan 75 sporcu mücadele etti. Sporcular, Türkler Eftelia Hotel önünden başlayan ve Türkler- Side- Alanya güzergahında gerçekleşen etapta dereceye girebilmek için yarıştı.
Yarışta, Minsk Cycling Club takımından Karalina Savenka birinci, Doltcini Van Eyck takımından Kelly Druyts ikinci ve Minsk Cycling Club takımından Hanna Tserah üçüncü oldu.
Genel klasman lideri olarak sarı mayonun sahibi Velo Alanya takımından Olga Zabelinskaya oldu. En iyi sprinter klasmanında turkuaz mayonun sahibi Velo Alanya takımından Maiia Novolodskaya ve en iyi koşu klasmanında turuncu mayonun sahibi Ganna Solovei oldu. Takım klasmanında Velo Alanya takımı birinci oldu. Dereceye giren sporculara madalya ve mayolarını Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Alanya Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Erdal Tamrak ve eski milli sporcu Tevfik Erdoğdu verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Start ve yarıştan görüntüler

(FOTOĞRAFLI)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314