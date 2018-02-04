Engin ANAK / ALANYA(Antalya),() - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Tour Of Eftalia Hotels & Velo Alanya Kadın Yol Bisiklet Yarışı sona erdi.

Türkiye bisiklet tarihinin ilk uluslararası kadınlar yol bisiklet yarışı olma özelliğini taşıyan organizasyonun ikinci ve son gününde 9 ülke, 14 takımdan 75 sporcu mücadele etti. Sporcular, Türkler Eftelia Hotel önünden başlayan ve Türkler- Side- Alanya güzergahında gerçekleşen etapta dereceye girebilmek için yarıştı.

Yarışta, Minsk Cycling Club takımından Karalina Savenka birinci, Doltcini Van Eyck takımından Kelly Druyts ikinci ve Minsk Cycling Club takımından Hanna Tserah üçüncü oldu.

Genel klasman lideri olarak sarı mayonun sahibi Velo Alanya takımından Olga Zabelinskaya oldu. En iyi sprinter klasmanında turkuaz mayonun sahibi Velo Alanya takımından Maiia Novolodskaya ve en iyi koşu klasmanında turuncu mayonun sahibi Ganna Solovei oldu. Takım klasmanında Velo Alanya takımı birinci oldu. Dereceye giren sporculara madalya ve mayolarını Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Alanya Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Erdal Tamrak ve eski milli sporcu Tevfik Erdoğdu verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Start ve yarıştan görüntüler

(FOTOĞRAFLI)