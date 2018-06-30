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Kadın Voleybol Takımı, Akdeniz Oyunları'nda bronz madalya kazandı

Türkiye - Fransa: 3-1 TARRAGONA,() SALON: Tarraco TÜRKİYE: Tuğba, Aslı, Melis, Mislina, Yasemin, Aslıhan, Melisa (L) (Saliha, Özgenur, Buse, Ceren) FRANSA: Amalric, Fidon, Garcia, Gicquel, Cazaute,, Sylves, Ndoye (L), Soldner (L) (Martin, Zongo,...

Kadın Voleybol Takımı, Akdeniz Oyunları'nda bronz madalya kazandı

Türkiye - Fransa: 3-1

TARRAGONA,()

SALON: Tarraco
TÜRKİYE: Tuğba, Aslı, Melis, Mislina, Yasemin, Aslıhan, Melisa (L) (Saliha, Özgenur, Buse, Ceren)
FRANSA: Amalric, Fidon, Garcia, Gicquel, Cazaute,, Sylves, Ndoye (L), Soldner (L) (Martin, Zongo, Dascalu, Stojilkovic)
SETLER: 24-26, 27-25, 25-14, 25-19
SÜRE: 115 dakika (31, 31, 20, 33)

Akdeniz Oyunları kadın voleybol üçüncülük karşılaşmasında Fransa'yı 3-1 mağlup eden Türkiye, bronz madalyanın sahibi oldu.
İspanya'nın Tarragona kentinde devam eden 18'inci Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden Kadın Milli Takımı, üçüncülük mücadelesinde bugün Fransa ile karşı karşıya geldi.
Tarraco Arena'da oynanan mücadelede rakibini 24-26, 27-25, 25-14 ve 25-19'luk setlerle 3-1 mağlup eden milliler, Akdeniz Oyunları'nı üçüncü sırada tamamladı ve bronz madalyanın sahibi oldu.

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