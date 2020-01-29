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Kadın Milli Buz Hokeyi Takımı, Yeni Zelanda'yı mağlup etti
SPOR 29.01.2020, 11:43
2020 Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası Klasman 2 Grup B müsabakaları Meksika'nın Mexico City kentinde devam ediyor.
Türkiye Kadın Milli Buz Hokeyi Takımı, turnuvanın ilk maçında Yeni Zelanda'yı 3-2 mağlup etti. Milli takımın golleri Ebrar Bilge Oğuz (2) ve Ayşe Koçak'tan geldi.
Şampiyonanın ikinci maçında milli takım, perşembe günü TSİ 04.30'da ev sahibi Meksika ile mücadele edecek.
Türkiye Kadın Milli Buz Hokeyi Takımı, turnuvanın ilk maçında Yeni Zelanda'yı 3-2 mağlup etti. Milli takımın golleri Ebrar Bilge Oğuz (2) ve Ayşe Koçak'tan geldi.
Şampiyonanın ikinci maçında milli takım, perşembe günü TSİ 04.30'da ev sahibi Meksika ile mücadele edecek.
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