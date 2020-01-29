Kadın Milli Buz Hokeyi Takımı, Yeni Zelanda'yı mağlup etti 

2020 Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası Klasman 2 Grup B müsabakaları Meksika'nın Mexico City kentinde devam ediyor.

Türkiye Kadın Milli Buz Hokeyi Takımı, turnuvanın ilk maçında Yeni Zelanda'yı 3-2 mağlup etti. Milli takımın golleri Ebrar Bilge Oğuz (2) ve Ayşe Koçak'tan geldi.

Şampiyonanın ikinci maçında milli takım, perşembe günü TSİ 04.30'da ev sahibi Meksika ile mücadele edecek.



