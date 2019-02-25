Kadın Güreş Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor

EDİRNE /



A Milli ve U23 Kadın Güreş Milli Takımları, Avrupa Güreş Şampiyonası hazırlıklarına Edirne'de devam ediyor.

Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efrahim Kahraman, kamp çalışmalarının son derece iyi geçtiğini belirterek, "U23 ve büyük kadınlar kampımız Edirne'de devam ediyor. Sporcularımızın performansından son derece memnunum. Ayrıca Moğolistan ve Azerbaycan kadın milli takımlarını da burada ağırlıyoruz. Dünya şampiyonalarında derece elde etmiş olan bu güreşçilerle beraber hazırlanmak bizim için büyük avantaj. Bu arada hayatı film olmuş ve kadın güreşinin tüm dünyada tanınmasında büyük pay sahibi olan Hintli güreşçi Gheeta Phogat da bizlerle birlikte çalışıyor" ifadelerini kullandı.

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