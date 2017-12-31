Kadın futbolda tarihi fark: 20-1

Erol KAÇMAZ / İZMİT(Kocaeli), ()
Kadınlar Futbol 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Kocaeli Kadın Futbol Kulübü, Sakarya Ankaspor Kadın Futbol Kulübü'nü 20-1 yendi.
Kadınlar Futbol 3'üncü Lig 3'üncü Grup maçında Kocaeli, İzmit Mehmet Ali Kağıtçı Stadı'nda ligin ilk yarısının son maçında Sakarya Ankaspor ile karşılaştı. Maçın ilk yarısını 8-1 önde bitiren Kocaeli Kadın Futbol Kulübü, ikinci yarı attığı gollere karşılaşmayı 20-1 kazandı. Kocaeli ekibinden Erva ve Kübra 6'şar gole imza atarak galibiyette başrol oynarken, Sakarya Ankaspor'un tek golünü Gizem kaydetti. Kocaeli Kadın Futbol Kulübü ligin ilk yarısını lider kapattı.
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