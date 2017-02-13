Kadın boksörler Fethiye'de sahne alıyor

İSTANBUL,() - TÜRKİYE Boks Federasyonu'nun 2017 yılı faaliyet programında yer alan Yıldız, Genç ve Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası yarın Muğla'nın Fethiye ilçesinde başlıyor.

Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, 700'ün üzerinde sporcu, antrenör, hakem ve organizasyon görevlisinin şampiyona kapsamında Fethiye'ye geldiğini belirterek, ülkemizin dört bir yanından boksörlerin bu önemli organizasyonda ringe çıkacağını vurguladı.

Spor organizasyonlarının 'spor turizmi' açısından önemine de değinen Başkan Gözgeç, "Ülkemizde 'ölü sezon' olarak bilinen kış döneminde spor organizasyonları sektöre ciddi bir can suyu oluyor. Normalde pek de kimsenin olmadığı bir zaman diliminde Türkiye Boks Federasyonu yüzlerce kişiyle Fethiye'ye geldi. Bu tür şampiyonalar yalnızca sportif değerleri açısından değil, ekonomik katkıları bakımından da büyük önem taşıyor" dedi.

Organizasyonun Beşkaza Spor Salonu'nun ev sahipliğinde düzenlendiğini hatırlatan Başkan Gözgeç, "Fethiyelilerin spora, sporcuya ve buraya gelen misafirlere gösterdikleri ilgiyi yakinen biliyorum. Bu kapsamda yarın saat 16'da başlayacak ilk maçta ve saat 17.30'daki açılış seremonisinde bizleri yalnız bırakmayacaklarını biliyorum. Tüm sporseverleri ücretsiz olarak bu müsabakaları yerinde izlemeye davet ediyorum" diye konuştu.

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