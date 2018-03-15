Kadıköy'de oynanan derbilerde Fenerbahçe üstün

Olgucan KALKAN - İSTANBUL,()

Kadıköy'de oynanan derbi karşılaşmalarında son 19 yılda Fenerbahçe, Galatasaray'a mağlup olmuyor. Son olarak 22 Aralık 1999'da Fatih Terim'in çalıştırdığı Galatasaray, Hakan Şükür ve Marcio'nun attığı gollerle rakibini 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Sarı-Lacivertlilerin karşılaşmadaki tek golü ise Moldovan'dan gelmişti. Bu galibiyetin ardından Kadıköy'de oynanan 17 derbi karşılaşmasında Fenerbahçe rakibine yenilmedi. Rakibinin üst üste 9 kez mağlup eden Fenerbahçe son 8 karşılaşmadan da 3 galibiyet, 5 beraberlik çıkarttı.

KADIKÖY'DE OYNANAN DERBİLERDE KIRMIZI ÇIKMIYOR

Gerilimin ve kartların genellikle çok olduğu Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşmasında son dönemlerde kırmızı kart çıkmıyor. 2009-2010 sezonundan sonra Kadıköy'de oynanan derbi maçlarda toplamda 3 kırmızı kart çıktı. Bunlardan ilk 2009-10 sezonunda Fenerbahçe'nin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanan karşılaşmada Abdul Kader Keita'nın gördüğü kırmızı karttı. Daha sonra 2012-13 sezonunda Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona eren karşılaşmada Volkan Demirel ve Sabri Sarıoğlu oyundan ihraç edilmişti. Ülker Stadyumu'nda oynanan son 8 lig karşılaşmasında 3 kırmızı kart çıktı.

FENERBAHÇE'DEN İÇ SAHADA 24 PUAN

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftası itibariyle taraftarı önünde oynadığı 12 karşılaşamadan 24 puan çıkardı. Sarı-Lacivertli ekip iç sahada 7 galibiyet alırken, 3 beraberlik 2 de mağlubiyet elde etti. Taraftarı önünde Trabzonspor, Kayserispor ve Gençlerbirliği ile berabere kalan Fenerbahçe, ligin ilk yarısında Medipol Başakşehir'e son olarak da Teleset Mobilya Akhisarspor'a 3-2'lik skorlarla boyun eğdi. Kocaman'ın ekibi bu karşılaşmalarda 30 gol atarken, kalesinde ise 19 gol gördü