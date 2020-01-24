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Kaçkarlar'da heliski heyecanı başlıyor
SPOR 24.01.2020, 13:14
TÜRKİYE’de sadece Rize’de Kaçkar Dağları’nda gerçekleştirilen helikopterle kayak sporu heliski heyecanı, yarın başlıyor. Dünyanın dört bir yanından kente gelecek macera tutkunları, helikopterle bırakıldıkları dağların tepesindeki zorlu ve dik yamaçlardan kayarak, adrenalin dolu anlar yaşayacak.
Dünyada Alaska, Kanada ve Alp Dağları'nda yapılan, Türkiye’de ise sadece Rize’nin Kaçkar Dağları’nda gerçekleştirilen helikopterle kayak sporu heliski heyecanı, bu yıl da sürecek. Çamlıhemşin ilçesinde 10 yıldır devam eden heliski sporu için başta İtalya, Avusturya, Almanya, İsviçre, Fransa, ABD ve Rusya olmak üzere farklı ülkelerden 250 dolayında sporcunun Kaçkarlar’a gelmesi bekleniyor. Kişi başı haftalık 7 bin Euro’yu bulan rakamlar ödeyen sporcu kafileleri, Kaçkarlar’ın zorlu ve dik yamaçlarında adrenalin yaşayacak. 2 helikopterle alınarak dağların zirvesine bırakılan sporcular, kayarak vadilere inecek. Helikopterle tekrar zirveye bırakılacak olan kayakçılar, gün boyu zorlu ve dik yamaçlardan kayarak, adrenalin dolu anlar yaşayacak. Hazırlıkların tamamlanıp, helikopterlerin de konuşlandırıldığı bölgedeki heliski heyecanı, yarın başlayacak.
REZERVASYONLAR DOLDU
Kaçkar Dağları’na son 10 yılda heliski için yaklaşık 3 bin sporcu gelirken, bu yıl da rezervasyonların dolduğu ve yaklaşık 250 sporcunun da yeni dönemde bölgeye geleceği belirtildi. Türkiye’den de az sayıda profesyonel kayakçının geldiği heliski faaliyetlerinin Mart ayı ortalarında sona ermesi planlanıyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Sporcuların helikopterden bırakılması
- Kaçkarlar’da kayan sporcular
- Yaylalardan geçen kayakçılar
- Drone çekimleri
- Kayak sırasındaki go-pro çekimleri
Dünyada Alaska, Kanada ve Alp Dağları'nda yapılan, Türkiye’de ise sadece Rize’nin Kaçkar Dağları’nda gerçekleştirilen helikopterle kayak sporu heliski heyecanı, bu yıl da sürecek. Çamlıhemşin ilçesinde 10 yıldır devam eden heliski sporu için başta İtalya, Avusturya, Almanya, İsviçre, Fransa, ABD ve Rusya olmak üzere farklı ülkelerden 250 dolayında sporcunun Kaçkarlar’a gelmesi bekleniyor. Kişi başı haftalık 7 bin Euro’yu bulan rakamlar ödeyen sporcu kafileleri, Kaçkarlar’ın zorlu ve dik yamaçlarında adrenalin yaşayacak. 2 helikopterle alınarak dağların zirvesine bırakılan sporcular, kayarak vadilere inecek. Helikopterle tekrar zirveye bırakılacak olan kayakçılar, gün boyu zorlu ve dik yamaçlardan kayarak, adrenalin dolu anlar yaşayacak. Hazırlıkların tamamlanıp, helikopterlerin de konuşlandırıldığı bölgedeki heliski heyecanı, yarın başlayacak.
REZERVASYONLAR DOLDU
Kaçkar Dağları’na son 10 yılda heliski için yaklaşık 3 bin sporcu gelirken, bu yıl da rezervasyonların dolduğu ve yaklaşık 250 sporcunun da yeni dönemde bölgeye geleceği belirtildi. Türkiye’den de az sayıda profesyonel kayakçının geldiği heliski faaliyetlerinin Mart ayı ortalarında sona ermesi planlanıyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Sporcuların helikopterden bırakılması
- Kaçkarlar’da kayan sporcular
- Yaylalardan geçen kayakçılar
- Drone çekimleri
- Kayak sırasındaki go-pro çekimleri
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