İSTANBUL, () - İSTANBUL Aydın Üniversitesi son dönemlerin yükselen alanı ‘e-spor’ ile ilgili panel düzenledi. Üniversitede düzenlenen panelde e-spor’un tüm detayları uzmanlar tarafından ele alındı. Konuşmacı olarak katılan Kaan Kural, “Espor'da Fransa’ya göre daha ilerdeyiz" dedi.

Bilgisayar, internet ve mobil teknolojinin gelişmesiyle son dönemlerin en popüler kariyer alanlarından biri olan Espor İstanbul Aydın Üniversitesi’nde (İAÜ) düzenlenen ‘Üniversiteliler İçin Espor’ başlıklı panelde konuşuldu. İAÜ Spor Bilimleri Fakültesi ile Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun (TÜSF) ortaklaşa düzenlediği panele konuşmacı olarak ünlü spor yorumcusu Kaan Kural, Dijital Sporlar Kurucu Ortağı İlker Karaş ve Futbolist CEO’su Sinan Dursunoğlu katıldı.

“EKONOMİK OLARAK DA POTANSİYELİ OLAN BİR ALAN”

Kariyer imkanlarının, e-spor ile geliştirilebilecek iş modellerinin ve oyuncu olmanın konuşulduğu panelin açılış konuşmasını yapan İstanbul Aydın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) Başkanı Prof. Dr. Kemal Tamer, E-spor‘un ekonomik olarak da potansiyeli olan bir alan olduğunu vurguladı.

Tamer, “Espor’un spor olup olmadığı hala dünyada tartışılıyor. Espor, artık gençler tarafından çok fazla oynanan, yarışmalar düzenlenen ve gittikçe büyüyen, ekonomik olarak da büyük bir potansiyeli olan bir alan haine geldi. Bunun adı ne olursa olsun bu olgu yaşayacaktır çünkü bu devam eden bir gerçek. Gençlerin yüzde 80’i dijital oyunlarda vakit geçiriyor ve belki de oran çok daha yüksek. Üniversitelilerin, eğitimcilerin, federasyonların, bu alanla ilgili daha nice konferanslar yaparak gençleri bu aydınlatması gerekiyor” diye konuştu.

TÜRKİYE’NİN DİJİTALE YATKINLIĞI AVRUPA’DAN FAZLA

Öğrencilerle ‘Üniversiteliler İçin Espor’ başlıklı panelde buluşan Espor yorumcusu Kaan Kural, Türkiye’nin Espor'daki durumunu değerlendirerek, “Avrupa geneline bakarsak Espor'da daha iyi durumdayız. Türkiye’nin dijitale yatkınlığı daha fazla. Ama Asya’dan gerideyiz. Onlar dijital toplum olmaya daha hızlı adapte oldular. Bu biraz kültürel bağlılıklarla alakalı. Avrupa’nın kültürel derinliği çok fazla. Asya, biraz daha yenilikçi bir toplum. Fakat Espor'da, Fransa’ya göre daha ilerdeyiz” dedi.

Kural, Espor için rekabetçi oyun demeyi daha çok sevdiğini belirterek, “Espor dijital oyunların karşılıklı olarak rekabetçi oynanmasına verilen bir isim ve ben bu spora rekabetçi oyun demeyi daha çok seviyorum. Çocukluğumuzdan beri kendimizin üretip oynadığı şeyler dâhil bunların hepsi bir oyun. Belli bir organizasyonu, rekabet amacıyla, başarı kazanmak için yaparsanız rekabetçi kimlik elde edebilirsiniz. Dijital oyunlar özellikle internetin dünya çapında yükselmeye başlamasıyla insanları coğrafi bir sınırı olmadan bulundukları noktada aynı oyunu oynamalarını sağladı. Bu sağlandıktan sonra da dijital dünyanın büyümesiyle birlikte insanlar bunu organize ve rekabetçi olarak yapmaya başladılar. Çünkü rekabet izlenceyi keyifli hale getirir” ifadelerini kullandı.

Spor yorumcusu Kaan Kural, Dijital Sporlar Kurucu Ortağı İlker Karaş ve Futbolist CEO’su Sinan Dursunoğlu, panelde öğrencilerden gelen soruları da yanıtladı.