banner314

banner325

Son Dakika

Kaan Kançal: 9 yıl sonra ilk kez kar ettik -5

"Sorunlar bitti mi tabii ki hayır, en azından ağır giden zarar durduruldu" "Bizim bu sezon kar etme endişemiz hiç olmadı" "Riva ve Florya için her ay 3.8 milyon faiz ödüyoruz" OLGUCAN KALKAN – KAAN ÜLKER / İSTANBUL,()...

SPOR 13.11.2019, 21:22

"Sorunlar bitti mi tabii ki hayır, en azından ağır giden zarar durduruldu"



"Bizim bu sezon kar etme endişemiz hiç olmadı"



"Riva ve Florya için her ay 3.8 milyon faiz ödüyoruz"

OLGUCAN KALKAN – KAAN ÜLKER / İSTANBUL,() - 



Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, Kasım Ayı Olağan Divan Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. 



'Umarım bu büyük kulübe layık olabiliriz' diyen Kaan Kançal, "Biz ne zaman Sportif A.Ş'de kar açıklasak hemen gündeme bir şey geliyor. 'Faiz faturalarıyla kar ediliyor, bilanço makyajıyla kar gösteriliyor' diye. Bu asılsız bir söylemdir. Ben bunu defalarca anlattım. Ama sanırım iyi anlatamadım. Finansman gelir ve giderlerinde 30 milyon net kara ulaşıyoruz. Burada Sportif A.Ş'nin derneğimize faiz faturalarıyla bunun karşılığında Sportif A.Ş'nin bu finansmanları sağlamaktan dolayı bankalara ödediği kredi faizi birbirini netliyor. Derneğimiz, ihtiyacını karşılayabileceği kısmını bankalardan karşılıyor. Karşılayamadığı kısmını Sportif A.Ş'den karşılıyor. Bankalara ödediği faizi, derneğe işletiyor. Burada işlemler birbirini netliyor. Biz geçen sezon 173 milyon adat (faiz) faturası işlettik. Bir rakibimiz de aynı dönemde 320 milyon işletti. Biz bu dönemde kar ederken, onlar zarar etti. Biz bu faturaları keyfi kesmiyoruz. SPK gereği bunların takibi yapılıyor. Bizim bu sezon kar etme endişemiz hiç olmadı. Bizim UEFA kriterlerini tutturamama gibi bir endişemiz yok. UEFA her sene bize 2 milyon Euro ceza kesiyor. Biz bunları aldık 6 milyon olarak işledik. Devam eden davalarımızla ilgili, 10 milyon gibi bir tutarı borca yazıyoruz. Ama bu davalar hala devam ediyor" şeklinde konuştu.



"9 YIL SONRA İLK KEZ KAR ETTİK" 



Sportif A.Ş'nin uzun zaman sonra kar ettiğini belirten Kançal, "9 yıldır Sportif A.Ş hep zarar etti, bu rakamların yükü Galatasaray'a çok daha fazladır. 9 yıl sonunda ilk kez kar ettik. Sorunlar bitti mi tabii ki hayır. En azından ağır giden zarar durduruldu. Bir kurum zarar ediyorsa borcu artar. Derneğimiz zarar ediyor. Kar ediyor da benim mi haberim yok. Bakın burada hiçbir finansman gideri burada yok. Merkez, tesisler, spor okulları da yok. İlk defa bu sene faaliyetlerimizi kar olarak kapatmayı hedefliyoruz. Bu zararlar nerden finanse ediliyor. Bunların bir yerden finanse edilmesi gerekiyor. Dernek banklardan sağlığı kısmını alıyor, sağlayamadığı kısmını da Sportif A.Ş'den alıyor. Yıllar geçtikçe faizlerle birlikte bu borç, kar topu gibi büyüyor" ifadelerini kullandı.



"RİVA VE FLORYA İÇİN HER AY 3.8 MİLYON FAİZ ÖDÜYORUZ"



Riva ve Florya projeleri için her ay 3.8 milyon ödeme yatıklarını ifade eden Kançal, "Riva ve Florya'nın satışından alınan 508 milyonluk çek, 167 milyona kırdırıldı. Biz her ay bunun 3.8 milyon faizini ödüyoruz. Eylül 2020'ye kadar da devam ediyor. Riva ve Florya'nın sözleşmelerini biz imzalamadık. Bir önceki yönetim, sizden aldığı yetki ile imzaladı ve bitirdi. Biz Emlak Konut ile imzalanmış sözleşme üzerinden konuşuyoruz. Biz buradan aldığımız 508 milyonu 167 milyona kırdırıp, kalan parayı cebimize alıp kullanıyoruz. Emlak Konut, bu parayı bize 5 taksitte ödeyecekti. Ancak 3'üncü taksit gelmeden önce sözleşmeyi fesih ettiler. 152 milyon ilk taksiti, 101 milyon ikinci taksiti ödediler. Ancak 101 milyon, 76 milyon ve son taksit 76 milyon olan taksitleri ödemeden sözleşmeyi feshetti. Gerekçesi ise Florya'dan çıkmamız. Biz mecburiyetten oradan çıkamadık. Onların detaylarına girmek istemiyoruz. Florya bizim malımız. Biz de diyoruz ki Florya'yı oradan ayıralım. 120 milyonu biz üstlenelim.  Ancak Riva devam etsin. Oradan villalar yapılmış, satılmış. Geri almak mümkün değil. Oraya devam et diyoruz. Umarım yakın zamanda kulübün menfaatine bir netice alırız" dedi.

Yorumlar (0)
17°
kapalı
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 13 Kasım 2019
İmsak 06:15
Güneş 07:43
Öğle 12:53
İkindi 15:30
Akşam 17:54
Yatsı 19:17
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 11 21
2. Fenerbahçe 11 20
3. Trabzonspor 11 19
4. Alanyaspor 11 19
5. Başakşehir 11 19
6. Galatasaray 11 19
7. Malatyaspor 11 18
8. Beşiktaş 11 18
9. Gaziantep FK 11 15
10. Çaykur Rizespor 11 14
11. Göztepe 11 13
12. Konyaspor 11 13
13. Kasımpaşa 11 12
14. Denizlispor 11 11
15. Antalyaspor 11 11
16. Gençlerbirliği 11 10
17. Ankaragücü 11 9
18. Kayserispor 11 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 11 21
2. Fatih Karagümrük 11 19
3. Ümraniye 11 18
4. Balıkesirspor 11 18
5. Akhisar Bld.Spor 11 18
6. Erzurum BB 11 18
7. Keçiörengücü 11 18
8. Bursaspor 11 17
9. Menemen Belediyespor 11 17
10. Altay 11 15
11. Adana Demirspor 11 12
12. İstanbulspor 11 12
13. Giresunspor 11 12
14. Boluspor 11 10
15. Osmanlıspor 11 10
16. Adanaspor 11 8
17. Altınordu 11 7
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Liverpool 12 34
2. Leicester City 12 26
3. Chelsea 12 26
4. Man City 12 25
5. Sheffield United 12 17
6. Arsenal 12 17
7. M. United 12 16
8. Wolverhampton 12 16
9. Bournemouth 12 16
10. Burnley 12 15
11. Brighton 12 15
12. Crystal Palace 12 15
13. Newcastle 12 15
14. Tottenham 12 14
15. Everton 12 14
16. West Ham 12 13
17. Aston Villa 12 11
18. Watford 12 8
19. Southampton 12 8
20. Norwich City 12 7
Takımlar O P
1. Barcelona 12 25
2. Real Madrid 12 25
3. Atletico Madrid 13 24
4. Sevilla 13 24
5. Real Sociedad 13 23
6. Athletic Bilbao 13 20
7. Getafe 13 20
8. Granada 13 20
9. Valencia 13 20
10. Osasuna 13 19
11. Villarreal 13 18
12. Levante 13 17
13. Real Valladolid 13 17
14. Deportivo Alaves 13 15
15. Eibar 13 15
16. Mallorca 13 14
17. Real Betis 13 13
18. Celta de Vigo 13 9
19. Espanyol 13 8
20. Leganés 13 6