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Juventus, Douglas Costa'yı açıkladı

Brezilyalı futbolcu, 4 yıllık sözleşmeye imza attı İSTANBUL,() Juventus, geçen sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Douglas Costa'nın satın alma opsiyonunun kullanıldığını ve Brezilyalı futbolcu ile 4 yıllık sözleşme...

Juventus, Douglas Costa'yı açıkladı

Brezilyalı futbolcu, 4 yıllık sözleşmeye imza attı

İSTANBUL,()

Juventus, geçen sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Douglas Costa'nın satın alma opsiyonunun kullanıldığını ve Brezilyalı futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, yeni sezon öncesi ilk transferini gerçekleştirdi. Torino ekibinden yapılan açıklamada, geçen sezon başında Bayern Münih'ten kiralanan Douglas Costa'nın satın alma opsiyonunun kullanıldığı ve 40 milyon Euro karşılığında bonservisinin alındığı bildirildi. Yıldız oyuncu kendisini 2022'ye kadar Juventus'a bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.
Douglas Costa geçtiğimiz sezon Juventus'ta 47 resmi maça çıkarken, 6 gol ve 14 asist kaydetti.

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