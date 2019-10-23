Justin Rose, Antalya'da tarih yazmak için sahaya çıkacak

GEÇEN yıl Turkish Airlines Open'ı kazanarak kariyerinde ilk kez unvan korumayı başaran Justin Rose, bu yıl üçüncü şampiyonluk için sahaya çıkacak.2013 yılından bu yana European Tour takviminde yer alan Turkish Airlines Open, 7-10 Kasım tarihlerinde bir kez daha dünyanın en iyi golfçülerini Antalya'da buluşturacak. Geçen yıl turnuvada üst üste ikinci şampiyonluğunu kazanarak kariyerinde bir ilki gerçekleştiren Justin Rose, bu yılki turnuvada da zafere ulaşıp, European Tour'da 2000 yılından bu yana yapılamayan 'aynı turnuvada üst üste üç şampiyonluk' hedefini gerçekleştirmeye çalışacak. Rose, bu yıl da şampiyon olup üst üste üçüncü kez kazanırsa European Tour tarihinde bunu başaran dördüncü oyuncu olacak. European Tour'da bir turnuvayı üç yıl üst üste kazanan son oyuncu 2000 yılında Colin Montgomerie olmuştu.39 yaşındaki İngiliz oyuncu 2017 ve 2018 yıllarında kazandığı Turkish Airlines Open'da toplamda -35 gibi bir skora ulaşmıştı. Rose'un Akdeniz'deki çıkışı 2012 yılında aralarında Tiger Woods ve Rory McIlroy'un da bulunduğu ve 8 oyuncunun mücadele ettiği Turkish Airlines World Golf'ü kazanmasıyla başladı. Tecrübeli oyuncu daha önce dört kez geldiği Antalya'da en kötü sonucu üçüncü olduğu 2013 Turkish Airlines Open'da almıştı. Rose'a, Türkiye'de golfe etkisi ve katkıları nedeniyle 2017 yılında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından, 'Üstün Hizmet madalyası' verilmişti.Dünya sıralamasında dördüncü sırada bulunan Justin Rose, "Turkish Airlines Open'daki seriden çok memnunum. Antalya'da hem sahada hem de saha dışında çok güzel anılarım var. Ben ve ailem orayı çok seviyoruz. Her zaman sıcak şekilde ağırlanıyoruz. Her zaman olduğu gibi yine güçlü rakiplerim olacak. Çok iyi hazırlanıp final raundu günü şampiyonluk için mücadele eden grup içinde olmak istiyorum. Bu yıl Montgomerie Maxx Royal Golf Sahası'na dönüyoruz. Muhteşem bir saha olduğunu hatırlıyorum. Eminim yine mükemmel bir turnuva olacak" dedi.Rolex Serisi kapsamında sezonun altıncı organizasyonu olma özelliği taşıyan Turkish Airlines Open, ilk evi olan Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübü'nde düzenlenecek.