Judonun yıldızlarından ilk gün 12 madalya 

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Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki düzenlenen Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonası'nın birinci gününde tatamiye çıkan Türk sporcular 5 altın, 2 gümüş ve 5 bronz madalya alarak ülke sıralamasında ilk sıraya yükseldi.

Yıldızlar Balkan Şampiyonası'nın ilk gününde kadın ve erkek judokalar tatamide 5 altın, 2 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı. Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te başlayan şampiyonanın birinci gününde ülke sıralamasında ilk sıraya yükselen Türkiye'ye madalya kazandıran isimler ve sıkletleri şöyle:

Kadınlar: 32 Kg: Zilan Ertem (Altın), Ceren Topçu (Gümüş), 36 Kg: Z. Betül Sarıkaya (Altın), A. Naz Özdemir (Gümüş), 44 kg: Ceren Yılmaz (Bronz), Necla Şeker (Bronz).

Erkekler: 34 kg: Tuncay Türkman (Bronz), 38 Kg: Y. Can Uzun (Altın), 42 Kg: Abdülsamet Çakır (Altın), Samet Kaydu (Bronz), 46 Kg: Enes Uslu (Bronz), 55 Kg: Yücel Göker (Altın).

Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonası yarın yapılacak ikinci gün müsabakalarıyla sona erecek.

(FOTOĞRAFLI)