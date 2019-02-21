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Judonun kaynaştırıcı gücü

İSTANBUL,() UNICEF tarafından da desteklenen sosyal uyum projesi kapsamında 20 Türk ve 20 Suriyeli gencin Kilis'te gerçekleşen tatamideki antrenmanının ardından, yetkililer ve aileler bir araya gelerek judonun kaynaştırıcı gücünü ortaya...

Judonun kaynaştırıcı gücü

İSTANBUL,()

UNICEF tarafından da desteklenen sosyal uyum projesi kapsamında 20 Türk ve 20 Suriyeli gencin Kilis'te gerçekleşen tatamideki antrenmanının ardından, yetkililer ve aileler bir araya gelerek judonun kaynaştırıcı gücünü ortaya koydular.
Her çocuk için sosyal uyum kapsamında Kilis'te hayata geçirilen proje çerçevesinde, 20 Türk ve 20 Suriyeli çocuğun gerçekleştirdiği ve UNICEF'in de destek verdiği judo antrenmanı sonrası aileler bir araya gelerek judonun kaynaştırıcı gücünü ortaya koydular.
Judo sporunu sevdirmek amacıyla yapılan uygulama; UNICEF, Türkiye Judo Federasyonu ve Kilis Belediyesi'nin ortak girişimleriyle devam ediyor.
Yetkililer ve ailelerin bir araya geldiği yemekte, UNICEF Gaziantep saha ofisi sorumlusu Yannick Brand, Judo Federasyonu eski başkanı Fatih Uysal, Jimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen'e plaket verildi. Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz yaptığı kısa konuşmasında, "Judonun felsefesi ve öğretileri doğrultusunda çocuklara verilen eğitim sayesinde kardeşlik ve empati gelişiminin semeresi ileride görülecektir. Federasyonumuzun ürettiği örnek proje sayesinde iki ülke çocukları judo sporuyla kendilerini en iyi şekilde ifade etme olanağı buldular" diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI)


 

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