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Judoda uluslararası mesai başlıyor

ANKARA / Judoda büyük kadın ve erkek ile Ümit Milli Erkek takımları 29-31 Mart tarihleri arasında düzenlenecek üç ayrı organizasyonda tatamide madalya mücadelesine çıkacak. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yapılacak Grand Prix'te...

Judoda uluslararası mesai başlıyor

ANKARA /

Judoda büyük kadın ve erkek ile Ümit Milli Erkek takımları 29-31 Mart tarihleri arasında düzenlenecek üç ayrı organizasyonda tatamide madalya mücadelesine çıkacak.
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yapılacak Grand Prix'te 6 kadın, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenecek Büyükler Balkan Şampiyonası'nda 9 kadın ve 7 erkek ile Rusya'nın Tula kentinde gerçekleşecek Ümitler Avrupa Kupası'nda 8 erkek judoka tatamiye çıkacak.
Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'na puan veren Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Grand Prix karşılaşmalarında Türkiye'yi 6 kadın judoka temsil edecek.
Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Büyükler Balkan Şampiyonası'nda Ay-yıldızlı judogileri 9 kadın ve 7 erkek judoka giyecek.
Rusya'nın Tula kentinde yapılacak Ümitler Avrupa Kupası müsabakaları ile ardından gerçekleşecek OTC kampında 8 erkek judoka temsil edecek.
Grand Prix'te (29-31 Mart) kadınlarda; 48 kiloda Gülkader Şentürk ve Nazlıcan Kılıç, 52 Kiloda Damla Çalışkan ve İrem Korkmaz ile 57 kiloda Şeyma Özerler ve Meltem Dindar mücadele edecek.
Büyükler Balkan Şampiyonası'nda (30-31 Mart) kadınlarda; 48 kiloda Çiçek Akyüz, 52 kiloda Rabia Şenyayla, Sedanur İçağası ve Melda Pınar, 57 kiloda Merve Taş ve Ayşegül Yıldırım, 70 kiloda Senanur Şahbaz, 78 kiloda Sıdıka Işık ve Sümeyra Aykaç; erkeklerde: 60 kiloda Ahmet Saçan, 66 kiloda Fırat Özkan ve Z. İhsan Oba, 81kiloda Onurcan Tatlıcıoğlu, 90 kiloda Salih Karaman ve Hasancan Kolcu, 100 kiloda Şayan Nesirpur temsil edecek.
Ümitler Avrupa Kupası'nda (30-31 Mart) erkeklerde; 50 kiloda Uluer Göç ve Enes Çakan, 55 kiloda Talha Büyükeser, 60 kiloda Berat Bahadır ve M.Ali Demirel, 73 kilda M. Hüdai Özgürbüz ve Musa Şimşek, 81 kiloda C. Ata Demirtaş tatamiye çıkacak.

(FOTOĞRAFLI)
 

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