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Judoda Tuğçe’den altın, Andıç’tan bronz madalya

ANKARA/ Litvanya’nın Kaunas kentinde düzenlenen Gençler Avrupa Kupası müsabakalarının son gününde kadınlar 48 kiloda tatamiye çıkan milli judocu Tuğçe Beder altın, Özge Andiç ise bronz madalya kazandı. Turnuvada, Tuğçe Beder altın...

Judoda Tuğçe’den altın, Andıç’tan bronz madalya

ANKARA/

Litvanya’nın Kaunas kentinde düzenlenen Gençler Avrupa Kupası müsabakalarının son gününde kadınlar 48 kiloda tatamiye çıkan milli judocu Tuğçe Beder altın, Özge Andiç ise bronz madalya kazandı.
Turnuvada, Tuğçe Beder altın madalya yolunda ilk turu maç yapmadan geçti. İkinci turda Rus rakibini waza-arı ile çeyrek finalde İngiliz ve yarı finalde Belçikalı rakiplerini ipponla yenerek finale çıktı. Bu turda Sırp A. Stojadinov’u da ipponla yenen Beder altın madalyaya ulaştı.
Bu sıkletteki diğer milli judocu Özge Andiç, ilk turu bay geçti. İkinci maçında Avusturyalı, çeyrek finalde Rus rakiplerini ipponla yendi. Yarı finalde Sırp rakibine yenildi ve bronz madalya mücadelesine kaldı. İngiliz S. Bobrowska’yı altın skorda waza-ari puanıyla yenerek üçüncülük kürsüsündeki yerini aldı.

(FOTOĞRAFLI)

 

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