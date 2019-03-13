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Judoda Japonya ile işbirliği protokolü imzalandı

İSTANBUL,() - Türkiye Judo Federasyonu, Shimonoseki Belediyesi ile işbirliği protokolü imzaladı. Tokyo'da düzenlenen protokol anlaşmasına Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Shimonoseki Belediye Başkanı Shintaro Maeda ve Yamaguchi...

Judoda Japonya ile işbirliği protokolü imzalandı

İSTANBUL,() -

Türkiye Judo Federasyonu, Shimonoseki Belediyesi ile işbirliği protokolü imzaladı.
Tokyo'da düzenlenen protokol anlaşmasına Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Shimonoseki Belediye Başkanı Shintaro Maeda ve Yamaguchi Valisi Tsugumasa Muraoka katıldı. 
Yapılan protokolle birlikte Türkiye Büyükler Milli Takımı, 25-31 Ağustos 2019 tarihlerinde Tokyo'da yapılacak Dünya Şampiyonası öncesi ve 2020 Tokyo Olimpiyatları öncesi ücretsiz hazırlık kampı yapma imkanına sahip oldu. Shimonoseki Belediyesi, Milli takımın 25-31 Ağustos 2019 tarihleri arasında Tokyo'da düzenlenecek olan Büyükler Dünya Şampiyonası'nın 15 gün öncesi konaklama, yemek, hastane, ulaşım ve antrenman yapma imkanlarını ücretsiz sağlayacak. Belediye ayrıca 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndan 25 gün önce, Türk Judo Milli Takım kafilesinin kamp çalışmalarına yardımcı olacak.

(FOTOĞRAFLI)

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