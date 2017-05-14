Judoculardan 1 altın, 3 gümüş ve 1 bronz geldi

Ercan ATA - BAKÜ / (fotoğraflı)

4. İslam Dayanışma Oyunları'nın ikinci gününde Kayra Sayit altın, Şükran Bakacak, Çağrı Güzelsoy ve İlker Güldüren gümüş, Batuhan Efemgil ise bronz madalya kazanan isimler oldular.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılan 4. İslam Dayanışma Oyunları'nda Judocularımız, ikinci gün müsabakaları sonunda tatamide bir altın, üç gümüş ve bir bronz madalya elde etti. Oyunlarda judo ülke sıralamasında Türkiye; üç altın, dört gümüş ve üç bir bronz madalya kazanarak ikinci sırada yer aldı. Ev sahibi Azerbaycan ise birinci oldu.

Kadınlar 70 kg'da Şükran Bakacak Faslı H.Yatim işle yaptığı yarı final maçını kazanarak finalde Özbek Gulnoza Matniyazova ile altın madalya için yaptığı mücadeleyi puanla kaybetti ve gümüş madalyada kaldı.

78 kg'da Çağrı Güzelsoy ilk turda Cezayirli K.Quallal'ı uzatmada yenerek yarı final için Malezyalı M.Tahir ile kapışan Güzelsoy uzatmada rakibini yenerek finalde Tunuslu Sarra Mzuogul ile altın madalya için hak elde etti. Finalde rakibine yenilince Çağrı Güzelsoy gümüş madalyada kaldı.

+78 kg'da Kayra Sayit yarı finalde Faslı İ.Bensalem'i üç ihtar ardından eleyip final vizesi aldı. Finalde Azerbaycanlı Iryna Kindzerska'yı ipponla yenerek altın m adalyayı boynuna taktı.

Erkekler 81 kg'da İlker Güldüren ilk turda Afganlı W.Yousufzai'yi yendi ve çeyrek finalde Gabonlu T.Kouma ile karşılaştı. Güldüren ipponla geçtiği bu rakibinden sonra yarı finalde Özvek D.Bobonov'la kapıştı. Maçı ipponla kazanan İlker Güldüren finalde İranlı Saeid Mollaei ile kapıştı. Müsabakayı puan verince yitiren Güldüren gümüş madalyanın sahibi oldu.

90 kg'da Batuhan Efemgil ilk turu bay geçti. Çeyrek final maçında Özbek D.Sattonov'u uzatmada puanla eleyen Efemgil yarı finalde Azerbaycanlı M.Mehdiyev'le mücadele etti. Maçı kaybeden Batuhan bronz madalya için Ürdünlü İ.Khalaf'ı puanla yenerek kürsüdeki yerini aldı.

100 kg'da Ali Erdoğan ilk maçında Afganlı M.Mohammadi ipponla geçti. Çeyrek finalde Azerbaycanlı E.Gasımov'la kapışan Erdoğan müsabakadan yenik ayrıldı ve BAE'li İ.Remarenco ile yaptığı repesaj müsabakasını kaybetti ve elendi.

+100 kg'da Feyyaz Yazıcı ilk turu bay geçerek çeyrek finalde Cezayirli N.Temmar'a rakip oldu. Bu müsabakayı kaybeden Yazıcı, repesajda Senegalli M.Ndiaye ile kapıştı. Maçı kazanan Feyyaz bronz madalya müsabakasında Kazak rakibi Y.Yergaliyev'e yenildi ve madalya dışında kaldı.

