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Judocular madalya için tatamide

ERCAN ATA-/ BAKÜ (fotoğraflı) Azerbaycan'ın ev sahipliğini yaptığı 4. İslam Dayanışma Oyunları'nda judocular yarın tatamiye madalya için çıkacak. Haydar Aliyev Salonu'nda yerel saatle 10:00'da başlayacak olan müsabakaların ilk gününde...

Judocular madalya için tatamide

ERCAN ATA-/ BAKÜ (fotoğraflı)

Azerbaycan'ın ev sahipliğini yaptığı 4. İslam Dayanışma Oyunları'nda judocular yarın tatamiye madalya için çıkacak.
Haydar Aliyev Salonu'nda yerel saatle 10:00'da başlayacak olan müsabakaların ilk gününde tatamiye 6 milli sporcu çıkacak.
Kadınlarda 52 kg'da Dilara Lokmanhekim Özbek D.Keldiyonova, İrem Korkmaz ise Kazak G.Almukhanbetova ile çeyrek finalde karşılaşacaklar.
57 kg'da Nazlıcan Özerler ise ilk turu bay geçip çeyrek finalde Özbek A.Allanazarova ile, 63 kg'da Büşra Katipoğlu ise direk yarı final mücadelesi yapacak.
Erkekler 60 kg'da Bekir Özlü ilk turu bay geçerken çeyrek finalde Kamerun-Fas galibiyle karşılaşacak. 66 kg'da Sinan Sandal da ilk turu maç yapmadan geçip Kamerum-Cubiti galibiyle çeyrek finalde kapışacak. 73 kg'da Hasan Vanlıoğlu ilk maçını bay geçerken, ikinci turda Kamerunlu J.Hell Bapou ile eşleşti.

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