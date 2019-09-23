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Judo Ümitler Milli Takımı Balkan Şampiyonu oldu
Karadağ'ın Budva kentinde sona eren Ümitler Balkan Şampiyonası'nda Türkiye 7 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya ile ilk sırada yer aldı. Ümitler Balkan Şampiyonası'nda Türkiye, 7 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya ile birinciliği...
SPOR 22.09.2019, 23:40
Karadağ'ın Budva kentinde sona eren Ümitler Balkan Şampiyonası'nda Türkiye 7 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya ile ilk sırada yer aldı.
Ümitler Balkan Şampiyonası'nda Türkiye, 7 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya ile birinciliği elde etti. Karadağ'ın Budva kentinde sona eren şampiyonanın son gün müsabakaları sonunda Romanya 5 altın, 6 gümüş ve 10 bronz madalya ile ikinciliği elde ederken Bosna Hersek 2 altın, 3 gümüş ve 10 bronz madalya ile üçüncü sırada yer aldı. Son gün tatamiye çıkan kadınlar 63 kiloda Fiden Öğel ve +70 kiloda Duygu Dirgen kazandıkları aldıkları altın madalya ile 1'incilik kürsüsüne çıktılar.
Balkan Şampiyonası'nı izleyenler arasında yer alan Türkiye'nin Karadağ Büyükelçisi Songül Onur, 63 kiloda dereceye girenlere madalyalarını taktim etti.
Ümitler Balkan Şampiyonası'nda Türkiye, 7 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya ile birinciliği elde etti. Karadağ'ın Budva kentinde sona eren şampiyonanın son gün müsabakaları sonunda Romanya 5 altın, 6 gümüş ve 10 bronz madalya ile ikinciliği elde ederken Bosna Hersek 2 altın, 3 gümüş ve 10 bronz madalya ile üçüncü sırada yer aldı. Son gün tatamiye çıkan kadınlar 63 kiloda Fiden Öğel ve +70 kiloda Duygu Dirgen kazandıkları aldıkları altın madalya ile 1'incilik kürsüsüne çıktılar.
Balkan Şampiyonası'nı izleyenler arasında yer alan Türkiye'nin Karadağ Büyükelçisi Songül Onur, 63 kiloda dereceye girenlere madalyalarını taktim etti.
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