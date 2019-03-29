Judo Ümit Milli Takımı Rusya'ya gitti

ANKARA /

Ümitler Avrupa Kupası'nda mücadele edecek olan Ümitler Judo Milli Takımı, 8 sporcuyla Rusya'ya gitti.

Tula kentinde 2 sürecek şampiyona sonrası 8 erkek judoka, 3 Nisan tarihine kadar aynı şehirde ortak çalışma kampına katılacak.

Ümitler Avrupa Kupası'nda Ay-yıldızlı judogilerle tatamiye çıkacak isimler şöyle:

50 kiloda Uluer Göç ve Enes Çakan, 55 kiloda Talha Büyükeser, 60 kiloda Berat Bahadır ve M.Ali Demirel, 73 kilda M. Hüdai Özgürbüz ve Musa Şimşek, 81 kiloda C. Ata Demirtaş.

(FOTOĞRAFLI)