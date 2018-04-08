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Judo Milli Takımı, Grand Prix'i 2 altın, 2 bronz madalya ile tamamladı

Madalya sıralamasında 3'üncü olan Türkiye, ilk defa Grand Prix'lerde 2 altın madalya kazandı Ercan ATA - ANTALYA / 50 ülkeden 110 kadın, 206 erkek, toplam 316 sporcunun katıldığı 100 bin dolar ödüllü Judo Grand Prix, bugün yapılan...

Judo Milli Takımı, Grand Prix'i 2 altın, 2 bronz madalya ile tamamladı

Madalya sıralamasında 3'üncü olan Türkiye, ilk defa Grand Prix'lerde 2 altın madalya kazandı

Ercan ATA - ANTALYA /

50 ülkeden 110 kadın, 206 erkek, toplam 316 sporcunun katıldığı 100 bin dolar ödüllü Judo Grand Prix, bugün yapılan maçların ardından sona erdi. Madalya sıralamasında 3'üncü olan Türkiye, ilk defa Grand Prix'lerde 2 altın madalya kazandı
2017 yılında yine Antalya'da yapılan turnuvayı 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya ile tamamlayan Milli judocular, 6-8 Nisan tarihleri arasında Antalya'da yapılan ve bugün sona eren Judo Grand Prix'te ise 4 madalya kazandı.
Türkiye adına Grand Prix'te mücadele eden sporculardan Vedat Albayrak, Sebile Akbulut altın, Büşra Katipoğlu ile Gülkader Şentürk ise bronz madalya kazandı.
SEBİLE AKBULUT'TAN TARİHİ ALTIN MADALYA
Turnuvanın son gününde tatamiye +78 kiloda çıkan Sebile Akbulut ise 1'inci turda İtalyan Elisa Marchio'yu (1-0) waza-ari ile yenerek çeyrek finale çıktı. Milli sporcumuz, çeyrek finalde Kazak Gulzhan Issanova'nın sakatlığı nedeniyle çıkmadığı maçta yarı finale yükseldi. Yarı finalde Akbulut, Ukraynalı Galyna Tarasova ile karşılaştı. Maçın 3'üncü dakikasında rakibine üç ihtar verdiren milli sporcu Sebile Akbulut, maçı kazanarak finale çıktı. Akbulut, finalde Bosnalı Larissa Ceric karşısında ilk dakikada tuş pozisyonunda kalsa da kurtulmayı başardı. Ay-yıldızlı sporcu, dünya sıralamasında 3'üncü sırada olan ve son Grand Prix şampiyonu Ceric karşısında son bir dakikaya Waza-ari ile (1-0) önde girdi. Bu skoru maç sonuna kadar koruyan Akbulut, altın madalyaya ulaştı. Sebile kazandığı bu madalya ile yıllardır Türkiye7de yapılan Grand Prix'lerde ilk defa 2 altın madalya kazanmış oldu.
Törende gözyaşlarını tutamayan Sebile Akbulut'a madalyasını Antalya Gençlik ve Spor İl müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu taktı.
Kadınlarda bugün tatamiye çıkan 70 kiloda Sıdıka Işık, Sümeyra Aykaç, +78 kiloda ise Kübranur Esir, Erkeklerde 90 kiloda Batuhan Efemgil, 100 kiloda İslam Mamaevoğlu, Ali Erdoğan, +100 kiloda Feyyaz Yazıcı, Kadir Bingöl ve Burak Serbest ise turnuvayı madalyasız tamamladılar.
Ülke sıralamasında Kosova'nın 3 altın, 1 gümüş madalya ile 1'inci olduğu turnuvada, Rusya, 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya ile 2'nci oldu. Türkiye ise 2 altın ve 2 bronz madalya ile turnuvayı 3'üncü sırada tamamladı.

FOTOĞRAFLI

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