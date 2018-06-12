Judo Milli Takımı G.Kore'den Japonya'ya geçti

İSTANBUL, ()

Uluslararası ortak çalışma kampı için ilk olarak G.Kore'de 4-12 Haziran tarihlerinde antrenmanlarını yapan Büyükler Judo Milli Takımı, 12-20 Haziran'da ikinci etap hazırlıklarını Tokya'da gerçekleştirecek.

Akdeniz Oyunları ve Dünya Şampiyonası öncesi uluslararası ortak çalışma için ilk olarak G.Kore'ye giden Büyükler Milli Takım kadrosu, ikinci etap hazırlıklarını gerçekleştirmek üzere Japonya'ya geçti.

G.Kore'nin Jincheon kentinde 4-12 Haziran 2018 tarihlerinde ilk bölüm ortak çalışmasını tamamlayan millilerimiz, 12-20 Haziran 2018 tarihlerinde Tokyo'da yapılacak uluslararası ortak antrenmanları tamamlamak üzere bu şehre hareket etti. Milli takımda yer alan judokalarımız şunlar:

Bekir Özlü, Murat Bektaş, Mihraç Akkuş, Vedat Albayrak, Sinan Sandal, İlker Güldüren, Batuhan Efemgil, Ahmet Şahin Kaba, Bilal Çiloğlu, Kayra Almira Sayit, Sebile Akbulut, Oğuzhan Özışık, M.Mustafa Koç, Mert Şişmanlar, Furkan Güner, Mihael Zgnak (partner).