Judo Milli Takımı, Antalya Grand Prix'in ikinci gününde bir altın ve bir bronz madalya kazandı

81 kiloda Vedat Albayrak altın, 63 kiloda Büşra Katipoğlu ise bronz madalyaya uzandı

Ercan ATA - ANTALYA /

Antalya Spor Salonu'nda devam eden, birincilerin 3 bin, ikincilerin 2 bin ve üçüncülerin bin dolar alacağı turnuvanın ikinci gününde tatamiye millilerden 11 sporcu çıktı.

Kadınlarda 63 kiloda tatamiye çıkan Ümmühan Kabak ve Minel Akdeniz elenirken, aynı kiloda mücadele eden Büşra Katipoğlu bronz madalya için tatamiye çıktı. Üçüncülük maçında milli judocu Katipoğlu, Brezilyalı Yanka Pascoalino ile karşılaştı. Maça iyi başlayan Büşra rakibini 1 dakika 58 saniyede ippon (tuş) ile yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

70 kiloda ise Nurcan Yılmaz, Semanur Erdoğan ve Burcu Aksoy turnuvayı madalyasız tamamladı.

VEDAT ALBAYRAK'TAN ALTIN MADALYA

Erkeklerde 73 kiloda Bilal Çiloğlu ve Murat Bekdaş, 81 kiloda Magomed Çeçenoğlu ve İlker Güldüren tatamiden madalyasız ayrılırken, Gürcistan asıllı milli sporcu Vedat Albayrak 81 kiloda 1'inci turu bay geçti. 2'nci turda Tacikistanlı Akmal Murodov'u ippon (tuş), çeyrek finalde Karadağlı Arso Mılıç'i ippon (tuş), yarı finalde de Gürcü Tato Grigalashili karşısında uzatma bölümünde waza-ari ile (1-0) yenerek finale çıktı. Albayrak finalde Amerikalı Jack Hatton ile karşılaştı. Karşılaşmanın ilk dakikasında rakibini tuş pozisyonunda yakalayan Albayrak, 20 saniyelik sürede rakibini yerde tuttu ve maçı ippon (tuş) ile kazanarak altın madalyaya uzandı.

AÇILIŞ TÖRENİ YAPILDI

Türkiye'de 6'ncı defa yapılan Judo Grand Prix turnuvasının açılışına Uluslararası Judo Federasyonu Başkanı (IJF) Marius Rizev, Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Spor Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Spor Eğitim Daire Başkanı Selçuk Çebi, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Judo Federasyonu'ndan Natık Canca ve Fatih Uysal, spor adamları ile sporcular katıldı.

Öte yandan Antalya'da yarın sona erecek Judo Grand Prix turnuvasında son gün tatamiye kadınlarda, 78 kiloda Sıdıka Işık, Sümeyra Aykaç, +78 kiloda Sebile Akbulut, Kübranur Esir mücadele edecek.

Erkeklerde ise 90 kiloda Batuhan Efemgil, 100 kiloda İslam Mamaevoğlu, Ali Erdoğan, +100 kiloda Feyyaz Yazıcı, Kadir Bingöl ve Burak Serbest çıkacak.

(FOTOĞRAFLI)