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Judo Kadınlar Ümit Milli Takımı Dünya Şampiyonası’na hazırlanıyor
ANKARA,() Kazakistan’ın Almati kentinde 25-28 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacak organizasyonda Türkiye’yi temsil edecek Judo Kadınlar Ümit Milli takım aday kadrosu hazırlıklarını sürdürüyor. Ümitler Dünya Judo Şampiyonası’nda Türkiye’yi...
SPOR 20.09.2019, 16:48
ANKARA,()
Kazakistan’ın Almati kentinde 25-28 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacak organizasyonda Türkiye’yi temsil edecek Judo Kadınlar Ümit Milli takım aday kadrosu hazırlıklarını sürdürüyor.
Ümitler Dünya Judo Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek kadın milli takım aday kadrosu, Eryaman Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) günde çift çalışma ile çalışmalarına devam ediyor. Kazakistan’ın Almati kentinde 25 – 28 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak Dünya Şampiyonası hazırlıkları için 27 judoka antrenmanlarını 23 Eylül tarihine kadar gerçekleştirecek.
Şampiyona’da şu ana kadar 68 ülkeden 200’ü kadın, 264’ü erkek olmak üzere toplam 464 judocu kayıt yaptırdı.
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