Judo Federasyonu Başkanı Huysuz: ''Grand Prix, olimpiyat yolunda bizim için çok önemli"

Ercan ATA - ANKARA/

Türkiye'nin ikinci defa ev sahipliği yapacağı Uluslararası Judo Grand Prix'i 6-8 Nisan tarihleri arasında Antalya'da yapılacak.

Uluslararası Judo Federasyonu tarafından yıllık faaliyet takvimine 2103 yılından itibaren eklenen ve Antalya'da bu yıl ikinci kez yapılacak olan Grand Prix müsabakalarında kadın ve erkek milli takımlar belli oldu.

Bu yılın ilk ayından itibaren uluslar arası arenalarda tatamiye çıkan ve alınan sonuçlarla dikkatleri üzerinde toplayan Ay-yıldızlı judokaların yanında Grand Prix'e şu ana kadar 52 ülkeden 121 kadın ve 234 erkek (355) sporcunun kayıt yaptırdı. Antalya'da yapılacak olan Grand Prix'de sporcular olimpiyat yolunda puan toplayacaklar.

HUYSUZ: '' GRAND PRİX, OLİMPİYAT YOLUNDA BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Federasyon Başkanı Sezer Huysuz, bu yıl Türk judosunun uluslararası turnuvalarda başarılı sonuçlar elde edeceğinin sinyallerini ilk üç ay içinde büyükler, ümitler ve gençler kategorilerinde aldıklarını ifade ederek, "Antalya'da gerçekleşecek olan Grand Prix, bizim için olimpiyat yolunda kazanılacak puanlar açısından önemli. Alt yapımıza verdiğimiz önem ve elde ettiği başarılar bizlere gerek 2020 gerekse 2024 yılında katılacağımız olimpiyatlarda güçlü kadrolar belirlememizi sağlayacak. Federasyon olarak yaptığımız çalışma ve eğitimlerin sonucunu güzel neticelerle tamamlamak bizleri ve camiamızı mutlu etmektedir" dedi.

Antalya Grand Prix'de Türkiye'yi temsil edecek Judo Milli Takımı'nda şu isimler bulunuyor;

KADINLAR:

48 kg Tuğçe Beder, Gürkader Şentürk, Nazlıcan Kılıç, Dilara Lokmanhekim.

52 kg İrem Korkmaz, Büşra Özdek, Damla Çalışkan.

57 kg Tuğba Zehir, Işıl Gençtürk.

63 kg Ümmühan Kabak, Büşra Katipoğlu, Minel Akdeniz.

70 kg Semanur Erdoğan, Burcu Aksoy.

78 kg Sıdıka Işık, Sümeyra Aykaç.

+78 kg Sebile Akbulut, Kayra Sayit, Kübranur Esir,

ERKEKLER:

60 kg Bekir Özlü, A.Şahin Kaba.

66 kg Sinan Sandal, Cengizhan Dönmez, Ertuğrul Dönmez.

73 kg Bilal Çiloğlu, Murat Bektaş.

81 kg Vedat Albayrak, İlker Gürdüren, Makomed Çeçenoğlu.

90 kg Batuhan Efemgil

100 kg F.Ahmet Besdil, Ali Erdoğan, İslam Mamaevoğlu

+100 kg Feyyaz Yazıcı, Kadir Bingöl, Burak Serbest

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