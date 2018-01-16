Judo eski milli takım antrenörü Papakçı, Dante Derneği'ne kabul edildi

Zihni Papakçı: "Elit kesimin beni böyle görmesine rağmen toplum tarafından pek tanınmıyorum"

"Beni dünya çapında düşünür kabul ediyorlar"

DUMESF Genel Başkanı Ilıcak: "Spor yapan insanların başarılı olacağına en büyük örnektir"

Olgucan KALKAN / İSTANBUL,()

İtalyan Dante Derneği'ne Türkiye'den seçilen ikinci kişi olan Judo Eski Milli Takım antrenörü Dr. Zihni Papakçı, "Benim kitabımdaki Laiklik anlayışı ile Dante'nin laik anlayışı örtüştüğü için beni bu derneğe kabul ettiler. Onlar beni dünya çapında bir yazar olarak görüyorlar" dedi.

Spor kariyerinin yanından bu alan dışında yazdığı kitaplarla da bilinen ve İtalyanlar tarafından Dante Derneği'ne kabul edilen Judo eski Milli takım antrenörü Dr. Zihni Papakçı, Dante Derneği'ne kabul edilmesiyle ilgili basın mensuplarıyla bir araya geldi. Merter'deki bir otelde düzenlenen organizasyona Papakçı'nın yanı sıra, Dünya Uyuşturucuyla Mücadele eden Sporcular Federasyonu (DUMESF) Genel Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak ve basın mensupları katıldı.

DUMESF GENEL BAŞKANI ILICAK: "SPOR YAPAN İNSANLARIN BAŞARILI OLACAĞINA EN BÜYÜK ÖRNEKTİR"

Papakçı'nın spor kişiliğinin yanısıra ülkede olan diğer olaylarla da ilgilendiğini ifade eden Ilıcak, "Kendisi judoda milli takım antrenörlüğü, milli hakemlik yapmıştır. Papakçı, spor yapan insanların başarılı olacağına en büyük örnektir. Zihni hocamız, spor geçmişinin yanında senaryo, roman ve tiyatro yazarlığıyla beraber ülkemizdeki olaylara da çok ilgilidir. Kendisi, İtalyanların çok önemli yazarla kuruluşu olan Dante'ye üye olarak kabul edilmiştir" ifadelerini kullandı.

ZİHNİ PAPAKÇI: "ELİT KESİMİN BENİ BÖYLE GÖRMESİNE RAĞMEN TOPLUM TARAFINDAN PEK TANINMIYORUM"

Dante'nin laikliği dünyaya getiren ilk insan olduğunu ifaden eden Papakçı, "Beni dünya çapında düşünür ve yazar olarak kabul ediyorlar. Referanslarım Türkiye Cumhuriyeti Genel Kurmay Başkanlığı ile Dışişleri Bakanlığı ve kendi alanında uzman olan profesörlerdir. Bu elit kesimin beni böyle görmesine rağmen toplum tarafından pek tanınmıyorum. Bunu da şuna bağlıyorlar; 'Çok alçak gönüllüsün' diyorlar. Genel Kurmay Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı, 1998 yılında bana bilimsel, laik, insancıl üçlemesiyle evrenselleşen Atatürk kitapçığını yazdırdılar. Bu kitapta laiklik konusu çok önemli. Bilindiği gibi Dante de dünyaya laikliği getiren ilk insandır. Papa'ya karşı savaştığı için. Benim yazdığım laiklikle onun laikliği örtüştüğü için beni Dante Derneği'ne üye yapmışlardır. Yaptığımız yazışmalarla da benim beraatımı kabul ettiler" dedi.

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