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Judo 2020 Antrenör Vize ve Gelişim Telafi Semineri yapıldı
SPOR 19.01.2020, 17:33
Türkiye Judo Federasyonu hizmet binasında bulunan salonda iki gün süren vize ve gelişim semineriyle ilgili olarak başkan Sezer Huysuz, "Sizlerin yetiştireceği sporcularımız milli takımlara hazır olarak gelecekler" dedi.
Judo Federasyonu 2020 yılı Antrenör Vize ve Gelişim Telafi Semineri, hafta sonunda yapıldı. Hizmet binasında yer alan spor salonunda bir gün arayla gerçekleşen seminerle ilgili olarak Federasyon Başkanı Sezer Huysuz, “Sizlerin bilgi ve tecrübeleriyle yetiştireceğiniz sporcularımız milli takımlara hazır olarak gelecekler. Hepinize başarılar diliyorum" dedi.
Seminerde antrenörlere; Federasyon Eğitim Kurulu üyesi Fatih Akçan ile Abdulkadir Coşkun ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz eğitmen olarak ders verdi. Seminerin tamamlanmasından sonra antrenörlere katılım belgeleri verildi.
Judo Federasyonu 2020 yılı Antrenör Vize ve Gelişim Telafi Semineri, hafta sonunda yapıldı. Hizmet binasında yer alan spor salonunda bir gün arayla gerçekleşen seminerle ilgili olarak Federasyon Başkanı Sezer Huysuz, “Sizlerin bilgi ve tecrübeleriyle yetiştireceğiniz sporcularımız milli takımlara hazır olarak gelecekler. Hepinize başarılar diliyorum" dedi.
Seminerde antrenörlere; Federasyon Eğitim Kurulu üyesi Fatih Akçan ile Abdulkadir Coşkun ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz eğitmen olarak ders verdi. Seminerin tamamlanmasından sonra antrenörlere katılım belgeleri verildi.
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