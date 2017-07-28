Jübilesini madalya ile taçlandırmak istiyor

Önder Karakülah: "Küçük sporcuları alıp onları yetiştirebilirim"

SAMSUN,() (FOTOĞRAFLI)

Samsun İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda madalya beklenen sporculardan 38 yaşındaki Önder Karakülah, Avrupa şampiyonluğu gördüğü ve bağımlısı olduğunu söylediği atletizme madalya kazanarak veda etmek istiyor

2015 Avrupa İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nın maraton birincisi Önder Karakülah, Deaflympics 2017'de de dereceye girmek istiyor. Samsun'da düzenlenen oyunlarda 29 Temmuz'da koşacak olan 38 yaşındaki Önder, dereceye girip aktif sporculuk yaşamını madalya ile bitirmenin peşinde.

Spora 15 yıl önce masa tenisiyle başlayan başarılı atlet, bir süre futbol oynadıktan sonra atletizme geçti. 7 senedir atletizm yapan Önder, İşitme Engelliler Atletizm Milli Takımı'nın en yaşlı ve en tecrübeli üyesi. Kamplarda takıma bir nevi ağabeylik yapan başarılı sporcu, takım havasını da olumlu yönde etkiliyor.

SON YARIŞINA HAZIRLANIYOR

Şampiyon atlet, olimpiyatlardan sonra aktif sporculuk yaşantısına nokta koyacağını belirtti. Aynı zamanda tapu kadastroda memur olarak görev yapan Önder, "Bu olimpiyat artık benim veda olimpiyatım. Yaşlandım. Bırakacağım ama belki başka branşlarda antrenör olarak devam edebilirim. Ya da küçük sporcuları alıp onları yetiştirebilirim" ifadelerini kullandı.

"ATLETİZM BENİM İÇİN BAĞIMLILIK"

Maraton koşmanın yorucu bir spor olduğunu belirten Önder, buna rağmen hiç şikayetçi değil. Deneyimli atlet, "Atletizm benim için çok önemli. Bağımlılık benim için aslında. Çok rahatlatıyor. Tabii biraz yorucu bir spor. Nasıl çalışıp emeğimizin karşılığını para ile alıyorsak sporda da emeğimizin karşılığını madalya olarak alıyoruz. İşte nasıl yoğun tempo ile çalışıyorsak sporda da aynı şekilde yoğun tempo ile çalışımalıyız" dedi.

Atletizm Milli Takımı Teknik Direktörü Salih Öztürk'ün katkılarıyla daha başarılı olduğunu belirten madalya umudumuz, "Olimpiyat oyunlarında öncelikle hedefim Türk bayrağını göndere çekmek olacak" diyerek kürsüyü işaret etti.

