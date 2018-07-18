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Josue Akhisarspor'da

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, () Yeni sezonda ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor, Josue'yle her konuda anlaşma sağladı.  Akhisar'a gelerek yönetimle el sıkışan Portekizli orta saha oyuncusunun...

Josue Akhisarspor'da

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, ()

Yeni sezonda ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor, Josue'yle her konuda anlaşma sağladı. 
Akhisar'a gelerek yönetimle el sıkışan Portekizli orta saha oyuncusunun resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Futbola Porto'da başlayan 27 yaşındaki oyuncu 2014-2015 sezonunda Bursaspor'a transfer olarak ülkemizde futbol oynamaya başladı. Josue 2015-2016'nın devre arasında Braga'ya döndü ancak ertesi sezon Galatasaray'a imza attı. Sarı kırmızılılarda 25 maça çıkan Portekizli 2 gol attı. Josue geçen sezonu ise Osmanlispor'da geçirdi. 

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