Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Çatalca'da fırtına bir caminin minaresinin külahını yıktı
Fırtına bir caminin minaresinin külahını...
Yağış nedeniyle uçak sağa kaydı sefer iptal oldu
Yağış nedeniyle uçak sağa kaydı...
Mansur Yavaş: Bütün anketlerde öndeyiz
Mansur Yavaş: Bütün anketlerde öndeyiz
Bakan Soylu: Elimde öyle istihbaratlar var ki, kanınız donar
Bakan Soylu: Elimde öyle istihbaratlar...

Jose Sosa'nın eşi maratonda koştu

39'uncu Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu koşuldu TRABZON () - Trabzonspor’un yıldız futbolcusu Jose Ernesto Sosa’nın eşi Carolina Alurralde de Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 39’uncusu düzenlenen Uluslararası Trabzon...

Jose Sosa'nın eşi maratonda koştu

39'uncu Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu koşuldu

TRABZON () - Trabzonspor’un yıldız futbolcusu Jose Ernesto Sosa’nın eşi Carolina Alurralde de Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 39’uncusu düzenlenen Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu’na katıldı. Sadece lisanslı sporcuların katılabildiği Yarı Maraton'da ter döken İtalyan atlet yarışmayı 1.41:06’lık derecesiyle bayanlar kategorisinde 7’nci sırada tamamladı. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu’na İtalya adına katılan ve Arjantin Milli Takımı forması ile koşan Carolina Alurralde, yaşadığı keyifli anları sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşmayı da ihmal etmedi.
DERECEYE GİRENLERE ÖDÜLLERİ VERİLDİ
Öte yandan Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu, Halk Koşusu ve 11.5 km Koşusu'nda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi. Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende katılımcılara seslenen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzon’un gerçek bir spor şehri olduğunu söyledi. Gümrükçüoğlu, “Bugün Trabzon’un 101’inci kurtuluş yıldönümü vesilesiyle, tam 39 yıldır devam etmekte olan Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu, 11.5 km Koşusu ve Halk Koşusu'nu hep birlikte yaşadık. Bu önemli spor organizasyonumuza yurt içi ve yurt dışından katılım gösteren lisanslı sporcularımızdan spor sevdalılarına kadar herkese teşekkür ediyorum. Trabzon birlik ve beraberliğin, barış ve kardeşliğin şehridir. Trabzon, insan sevgisi ve medeniyetin şehridir. Bugün şehrimizde icra edilen bu büyük spor organizasyonu bunu tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir” diye konuştu.
Organizasyonda dereceye girenlere toplamda 75 bin TL para ödülü verildi.

(FOTOĞRAFLI)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Maraton görüntüleri
- Koşu yapan sporcular
- Drone görüntüleri

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328