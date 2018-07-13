Johannes Hopf, Ankaragücü'nde 

ANKARA,(
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ankaragücü, Gençlerbirliği'nin İsveçli kalecisi Johannes Hopf ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
ANKARA,( Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ankaragücü, Gençlerbirliği'nin İsveçli kalecisi Johannes Hopf ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
13 Temmuz 2018 Cuma 16:37
ANKARA,(
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ankaragücü, Gençlerbirliği'nin İsveçli kalecisi Johannes Hopf ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
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