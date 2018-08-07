Joe Hurt, Burnley'de 

İSTANBUL, ()

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Burnley, İngiliz kaleci Joe Hurt ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

Burnley kulübü resmi sitesinden yaptığı açıklamada, 31 yaşındaki kalecinin Burnley kadrosunda Manchester City'de ki tecrübesini yansıtacağı ifade edildi.

Joe Hurt, İngiltere kariyeri boyunca Premier Lig'de toplam 321 karşılaşmada forma giydi. Pep Guardiola'nın, City'nin başına geçmesiyle İngiliz kaleciyi gözden çıkarttı ve 2016/17 sezonunda Torino'ya kiralık olarak gönderildi. Sonraki sezon İngiltere'de West Ham United forması giyen file bekçisi yeni sezonda Burnley formasıyla boy gösterecek.