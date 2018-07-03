Temel ELÇİVAN / DUISBURG,() - Almanya Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından takımdaki geleceği merak edilen Joachim Löw, görevinin başında kalacağını açıkladı.

Alman Futbol Federasyonu (DFB) takımın başında kalıp kalmama kararını tecrübeli teknik adam Löw'e bırakırken, Löw de bugün kendisine verilen desteği dikkate alarak, görevinin başında kalmak istediğini belirtti.

SÖZLEŞMESİ 2022'DE BİTİYOR

Löw'ün mukavelesi, Dünya Kupası başlaman kısa bir süre önce 2022 yılına kadar uzatılmıştı. Löw'ün bu kararından sonra, tartışmaların odağında yer alan Mesut Özil'in nasıl bir karar vereceği merak ediliyor.