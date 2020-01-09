Jesse Sekidika: Galatasaray her zaman istediğim bir yerdi

Galatasaray'ın TFF 1'inci Lig ekibi Eskişehirspor'dan bedelsiz olarak transfer ettiği Nijeryalı futbolcu Jesse Sekidika, resmi sözleşmeye imza atmasının ardından Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ile birlikte kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.Sarı kırmızılıların yeni transferi Jesse Sekidika, Galatasaray'ın çok büyük bir camia olduğunu belirterek, "Çok büyük bir kulübe geldim. Çok mutluyum. Bu büyük fırsatı kullanacağım. Galatasaray her zaman istediğim bir yerdi" dedi.MUSTAFA CENGİZ: SEKIDIKA GENÇLEŞME POLİTİKAMIZA UYGUN BİR FUTBOLCUJesse'nin Galatasaray'a ciddi katkıda bulunacağını dile getiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Sevgili Jesse, stratejik ve yeniden yapılanan gençleşme politikamıza çok uygun bir futbolcu. Biz inşallah sahada da onun ölümüne, mert, dürüst, adil yarış içinde en ciddi katkıyı takımımıza ve camiamıza yapacağına inanıyoruz. Biz onun dürüst yarışta her zaman Galatasaray bayrağını en tepeye taşıma mücadelesinde bir nefer, bir takım oyuncusu olarak görev alacağına inanıyoruz. Allah utandırmasın" diye konuştu.ABDURRAHİM ALBAYRAK: JESSE UZUN YILLAR SARI KIRMIZILI FORMAYI GİYECEKGalatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ise, Jesse Sekidika transferi hakkında şu ifadeleri kullandı: "Aramıza hoşgeldi. Kendisine başarılar diliyorum. 'En az 20 sene bu formayı çıkarmayacaksın' dedim. Kendisi de çok mutlu olduğunu ifade etti. Florya'daki futbolcu arkadaşlarıyla da görüşmüş. Çok iyi bir ortam olduğunu söyledi. Kendisine başarılar diliyorum."