Jeopark Kula'da iç transfer

KULA, ()

Voleybol Efeler Ligi'nde dış transferde İnegöl Belediyespor'dan pasör Ceyhun Tendar, Solhan'dan libero Selim Yıldırım ve Tokat Belediye Plevne'den pasör Taha Işıldar'la anlaşan Jeopark Kula Belediyespor, iç transferde smaçör Ali Candan'la sözleşme yeniledi.

Kula'da kaldığı için mutlu olduğunu dile getiren 28 yaşındaki voleybolcu yeni sezonda elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi. Geçen sezon Hatay Büyükşehir Belediyespor'dan transfer edilen Ali Candan, daha önce SGK, Halkbank, Gümüşhane Torul Gençlik, Sivas 4 Eylül Belediye, Şahinbey Belediyepor takımlarında forma giymişti.