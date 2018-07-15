Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Adnan Oktar ve grubunun finansal yapılanmasına büyük darbe
Adnan Oktar ve grubunun finansal...
Trump'a İngiltere'de protesto gösterileri
Trump'a İngiltere'de protesto gösterileri
İçişleri Bakan Yardımcısı kim olsun?
İçişleri Bakan Yardımcısı kim olsun?
Karpuz üreticisi sıkıntılı... 20 kuruşa alıcı bulamıyor
Ödemişli karpuz üreticisi sıkıntılı

Jeopark Kula'da iç transfer

KULA, () Voleybol Efeler Ligi'nde dış transferde İnegöl Belediyespor'dan pasör Ceyhun Tendar, Solhan'dan libero Selim Yıldırım ve Tokat Belediye Plevne'den pasör Taha Işıldar'la anlaşan Jeopark Kula Belediyespor, iç transferde smaçör...

Jeopark Kula'da iç transfer

KULA, ()

Voleybol Efeler Ligi'nde dış transferde İnegöl Belediyespor'dan pasör Ceyhun Tendar, Solhan'dan libero Selim Yıldırım ve Tokat Belediye Plevne'den pasör Taha Işıldar'la anlaşan Jeopark Kula Belediyespor, iç transferde smaçör Ali Candan'la sözleşme yeniledi. 
Kula'da kaldığı için mutlu olduğunu dile getiren 28 yaşındaki voleybolcu yeni sezonda elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi. Geçen sezon Hatay Büyükşehir Belediyespor'dan transfer edilen Ali Candan, daha önce SGK, Halkbank, Gümüşhane Torul Gençlik, Sivas 4 Eylül Belediye, Şahinbey Belediyepor takımlarında forma giymişti.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325