Jeopark Kula Belediyespor-Ziraat Bankası: 1-3

Hasan YİĞEN / KULA, ()

SALON: Kula

HAKEMLER: Yavuz Akdemir (xx), Hakkı Demiralay (xx)

JEOPARK KULA BELEDİYESPOR: Oliveira (xx), Fatih (xx), Weber (xx), Ali Alp (xx), Hürol (xx), Radke (xx), Mehmet (xx), Halil (x)

ZİRAAT BANKASI: Ulaş (xxx), Kaliberda (xxx), Emre (xxx), Konarski (xxx), Nikic (xxx), Koray (xxx), Volkan (xxx), Sabit (xx)

SETLER: 25-21, 21-25, 22-25, 19-25

SÜRE: 104 dakika (26, 26, 28, 24)

EFELER Ligi'nde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Jeopark Kula Belediyespor, ikinci yarının ilk maçında evinde lider Ziraat Bankası'na 3-1 mağlup oldu. Bu sezon iç sahadaki ilk sınavına çıkan Manisa temsilcisi ilk seti 25-21 kazanıp 1-0 öne geçmesine rağmen daha sonra 21-25, 22-25, 19-25'lik setlerle rakibine mağlup oldu: 1-3.

