Jeopark Kula Belediyespor'un rakibi Ziraat Bankası

ERKEKLER Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'ndaki son maçında deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yenerek 12'de 12 yapan Jeopark Kula Belediyespor, yarın ligdeki tek yenilgisini aldığı 3'üncü sıradaki Ziraat Bankası ile evinde karşılaşacak. Kula Spor Salonu'ndaki müsabaka saat 14.00'te başlayacak.

PTT deplasmanından 3-0'lık galibiyetle dönen Bornova Anadolu Lisesi, son sıradaki ES Spor'u konuk edecek. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'ndaki randevu 15.00'te start alacak. Son olarak deplasmanda Bigadiç Belediyespor'u 3-0'la dize getiren Tevfik Fikret Lisesi Altekma ise aynı salonda 17.00'de Anadolu Üniversitesi ile kozlarını paylaşacak.