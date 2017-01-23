Jeopark Kula Belediyespor'un rakibi Ziraat Bankası

PTT deplasmanından 3-0'lık galibiyetle dönen Bornova Anadolu Lisesi, son sıradaki ES Spor'u konuk edecek. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'ndaki randevu 15.00'te start alacak. Son olarak deplasmanda Bigadiç Belediyespor'u 3-0'la dize getiren Tevfik Fikret Lisesi Altekma ise aynı salonda 17.00'de Anadolu Üniversitesi ile kozlarını paylaşacak.
PTT deplasmanından 3-0'lık galibiyetle dönen Bornova Anadolu Lisesi, son sıradaki ES Spor'u konuk edecek. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'ndaki randevu 15.00'te start alacak. Son olarak deplasmanda Bigadiç Belediyespor'u 3-0'la dize getiren Tevfik Fikret Lisesi Altekma ise aynı salonda 17.00'de Anadolu Üniversitesi ile kozlarını paylaşacak.