mersin escort bayan bodrum escort bayan
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Zeytin Dalı Harekatı 4'üncü günde; Türk tankları, 'zırh delici' toplarla vuruyor
Türk tankları, 'zırh delici' toplarla...
Hizmetliye, 5 kız öğrenciye tacizden 50 yıl hapis cezası
5 kız öğrenciye tacizden 50...
Küresel ve bölgesel gelişmelerle dolar 3.80 liranın altında
Dolar 3.80 liranın altında
Türk savaş uçakları Afrin'deki PYD mevzilerini vuruyor
Türk savaş uçakları Afrin'deki PYD...

Jeopark Kula Belediyespor - Beşiktaş: 3-0

KULA, () -  SALON: Kula HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı (xx), Eyüpcan Kayışoğlu (xx) JEOPARK KULA BELEDİYESPOR: Olveira (xxx), Fatih Eren (xxx), Weber (xxx), Ali Alp (xxx), Hürol (xxx), Radke (xxx), Mehmet (xxx), Muratcan (xx), Halil (xxx), Turgay...

Jeopark Kula Belediyespor - Beşiktaş: 3-0

KULA, () - 
SALON: Kula
HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı (xx), Eyüpcan Kayışoğlu (xx)
JEOPARK KULA BELEDİYESPOR: Olveira (xxx), Fatih Eren (xxx), Weber (xxx), Ali Alp (xxx), Hürol (xxx), Radke (xxx), Mehmet (xxx), Muratcan (xx), Halil (xxx), Turgay (xx), Burak (xx), Batı (xx), Ali Candan (xx), Uğur (xx)
BEŞİKTAŞ: Muhammet Delibaş (xx), Ahmet Tümer (xx), Mithat (xx), Batuhan (xx), Muhammet Ali (xx), Onur (xx), Oğuzhan (xx), Baran Karadeniz (x), Serhat (x), Ahmet Boz (x), Baran Yılmaz (x), Alican (x), Mert (x)
SETLER: 25-17, 25-20, 25-21
SÜRE: 72 dakika (20, 26, 26)

EFELER Ligi'nin 15'inci hafta mücadelesinde Jeopark Kula Belediyespor evinde Beşiktaş'ı 3-0 mağlup ederek galibiyet serisini 3 maça çıkardı.
Kula Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-17, 25-20 ve 25-21'lik skorlarla sona erdi. 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314