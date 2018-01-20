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Jeopark Kula Belediyespor-Afyon Belediye Yüntaş: 3-0

  KULA, () SALON: Kula HAKEMLER: Yavuz Akdemir (xx), Hakkı Demiralay (xx) JEOPARK KULA BELEDİYESPOR: Olveira (xxx), Fatih Eren (xxx), Weber (xxx), Ali Alp (xxx), Hürol (xxx), Radke (xxx), Mehmet (xxx), Turgay (xx) AFYON BELEDİYE YÜNTAŞ: Ojansivu...

Jeopark Kula Belediyespor-Afyon Belediye Yüntaş: 3-0

 

KULA, ()

SALON: Kula
HAKEMLER: Yavuz Akdemir (xx), Hakkı Demiralay (xx)
JEOPARK KULA BELEDİYESPOR: Olveira (xxx), Fatih Eren (xxx), Weber (xxx), Ali Alp (xxx), Hürol (xxx), Radke (xxx), Mehmet (xxx), Turgay (xx)
AFYON BELEDİYE YÜNTAŞ: Ojansivu (xx), Kemal (x), Burak Hascan (xx), Caner (x), Bahov (x), Cüneyt (xx), Beytullah (xx), Burak Köse (x), Oğuzhan (x), Doğuhan (x), Mustedanovic (x)
SETLER: 30-28, 25-18, 25-23
SÜRE: 81 dakika (32, 22, 27)

Efeler Ligi'nde 14'üncü hafta mücadelesinde Jeopark Kula Belediyespor evinde Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-0 mağlup etti. Kula Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 30-28, 25-18 ve 25-23'lük skorlarla sona erdi.
Manisa temsilcisi, İnegöl Belediyespor'un ardından Afyon ekibini de yenerek 2'de 2 yaptı.

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