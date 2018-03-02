Jeopark Kula baraj sınavında

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Efeler Ligi'nde ilk yılında normal sezonu son 4 takım arasında tamamlayarak baraj etabına kalan Jeopar Kula Belediyespor, baraj etabının ilk devre ilk maçında yarın TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik'le karşılaşacak. Afyon Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 13.00'te başlayacak. Kula temsilcisi pazar günü Beşiktaş, pazartesi günü ise İnegöl Belediyespor'la kozlarını paylaşacak. İkinci devre müsabakaları 13-15 Mart'ta yine Afyonkarahisar'da yapılacak. Son 2 takımın küme düşeceği grupta Jeopark Kula'nın 26, İnegöl'ün 25, Beşiktaş'ın 8 puanı bulunurken, Gümüşhane Torul'un puanı yok. Gümüşhane ekibinin küme düşmesi kesinleşirken, Beşiktaş'ın kümede kalma şansı mucizelere bağlı.