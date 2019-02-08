Japonya İstanbul Başkonsolosu Nishimaki’den Fikret Orman'a ziyaret

İSTANBUL,()

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Vodafone Park’taki makamında Japonya İstanbul Başkonsolosu Hisao Nishimaki’yi ağırladı.

Orman, Nishimaki’nin ziyareti sırasında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Türkiye ve Japonya dost iki ülke. Bizim de Japonya ile kulüp olarak çok ilişkilerimiz var. Beraber çalıştığımız ortaklarımız var. Bu yaz Futbol Takımımız Japonya’ya maç yapmaya gidecek. Planlarımız içerisinde var. Kagawa’nın takımımıza gelmesi çok büyük bir heyecan yarattı. Futbol toplumları birbirine yaklaştıran çok önemli bir araç. Bu sayede bir taraftar daha kazandık. Hisao Nishimaki’yi bugün Beşiktaşlı yaptık.”

Shinji Kagawa’nın Beşiktaş'a transfer olmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten Başkonsolos Nishimaki, “Türk halkını çok seviyoruz. Kagawa’nın Beşiktaş’a gelmesinden büyük mutluluk duyduk. Bu transferle iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçleneceğine inanıyorum” diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Orman, Nishimaki’ye adının yazılı olduğu Beşiktaş forması hediye ederken, Nishimaki de Orman’a üzerinde Japon geleneksel işlemelerinin yer aldığı bir takvim hediye etti.

(FOTOĞRAFLI)