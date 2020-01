Japon jokey Veliefendi'de yarışa katıldı 

Gülseli KENARLI-Güven USTA-Can EROK / İSTANBUL () -

VELİEFENDİ Hipodromu'nda uzun yıllar sonra ilk kez yerel yarışlara bir Japon jokey katıldı. Japon Satoshi Yonekura, "Türkiye'yi çok seviyorum ve Gazi Koşusu'na katılmayı çok istiyorum" dedi.

"RAKİPLERİYLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ"

1700 birinciliği olan 44 yaşındaki Satoshi Yonekura, ocak ayının başında Türkiye'ye geldi. Yonekura, ilk koşusuna ise dün akşam Veliefendi Hipodromu'nda Cerensel isimli atla çıktı ve 6. oldu. Yarış öncesi Yonekura, diğer jokeylerle birlikte hazırlıklarını tamamladı, kilo kontrolünde geçti, kıyafetlerini hazırladı. Yarışı beklerken rakipleriyle fotoğraf çektirdi, sohbet etti, keyifli anlar yaşadı. Yarış hazırlıkları sırasında jokey arkadaşları da Yonekura'ya yardım etti.

"İSTANBUL'DA İLK KEZ AT BİNMEKTEN ÇOK MUTLUYUM"

Yarış öncesi Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Satoshi Yonekura, "Genç yaştan itibaren ülkemin dışında deniz aşırı bir ülkede at yarışına katılmak istedim. Şimdi buradayım. İstanbul'da ilk kez at binmekten çok mutluyum. Türkiye'ye ilk geldiğimde burayı çok sevdim. Şimdilik Bakırköy'de kalıyorum. Yakında buraya yerleşeceğim" dedi.

"GAZİ KOŞUSU'NA KATILABİLİR"

Yonekura, ülkesi Japonya dışında, Güney Kore ve Singapur'da da at bindiğini belirterek, "1700 koşuda galibiyete ulaştım. Türkiye'de de birincilik elde etmek ve Gazi Koşusu'na katılmayı çok istiyorum" diye konuştu.

