Japon gazetecilerden Albayrak'a Nagatomo sorusu

Abdurrahim Albayrak: "Nagatomu çok iyi bir profesyonel, kalması için gereken yapılacak"

Serhan TÜRK, İstanbul -

Japonya'dan gelen gazeteciler, Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Abdurrahim Albayrak'ı ziyaret etti.

Japon gazetecilere geleneksel karadeniz yemekleri ikram edildi. Karalahana çorbasını çok beğendiklerini belirten Japon gazeteciler, kuru fasulye ve ev baklavasını da beğendiklerini söylediler. Uzun süredir İstanbul'da bulunan ve Galatasaray'ın sol beki Nagatomo'nun maçlarını yakın takibe alan Japonlar, Abdurrahim Albayrak'a Nagatomo'nun Galatasaray'a gelmesinden dolayı çok mutlu olduklarını, oyuncunun da burada çok huzurlu olduğunu belirttiler.

Misafir gazeteciler Albayrak'a, "Nagatomo Galatasaray'da devam edecek mi?" sorusunu sordular. Abdurrahim Albayrak ise Nagatomo'nun çok iyi bir profesyonel olduğunu, kendisinden memnun olduklarını belirterek, "Antrenmanın sonunda ekstra çalısma yapıyor. Tüm dikkatini kendisinin ve Galatasaray'ın başarısı için veriyor. Seneye de sarı-kırmızılı formayı giymesi için gerekenler yapılacak" şeklinde konuştu.