Jani Atanasov: Kendimi evimde gibi hissettim

Gürkan DURAL/BURSA,() -

Bursaspor'un genç oyuncusu Jani Atanasov, yeşil-beyazlı taraftarların Türkiye'nin en iyisi olduğunu söyleyerek, "Bana defalarca ulaştılar, onlar sayesinde kendimi evimde gibi hissettim. Sahada oynadığım zaman bütün yüreğimi ortaya koyuyorum" dedi.

Bursaspor’un 19 yaşındaki Kuzey Makedonyalı genç oyuncusu Jani Atanasov, akşam antrenmanı öncesinde açıklamalarda bulundu. Son olarak iç sahada kazanılan Cesar Grup Ümraniyespor maçını değerlendiren Atanasov, “Bu maçın zor olacağını biliyorduk. Buraya gelmeden önce de liderdiler. Bu maça iyi hazırlanmıştık, rakibimizin nasıl bir takım olduğunu biliyorduk. Belki sahada en iyisini yapamadık ama tanrıya şükretmemiz lazım, 2 dakikada 2 gol atıp kazanmasını bildik” şeklinde konuştu.

MİLLİ TAKIMDAN GOLLERİYLE DÖNDÜ

Ülkesinin U21 Milli Takımı’nda da ter döken ve Karadağ’ı deplasmanda 2-1 yendikleri maçta 2 golün de sahibi olan Jani Atanasov, buradaki performansını değerlendirerek "Uzun süredir milli takımda oynuyorum. Gol atmak önemli değil, ülkem için oynamak büyük bir zevk. Çok küçük bir ülkeyiz. Ülkemi daha iyi yerlere taşımayı, daha iyi yerlerde mücadele etmeyi istiyorum" diye konuştu.

"SAHADA BÜTÜN YÜREĞİMİ KOYUYORUM"

Taraftarın kendisinde ayrı bir yeri olduğuna işaret eden genç oyuncu, "Bana defalarca ulaştılar, onlar sayesinde kendimi evimde gibi hissettim. Taraftarımız, Türkiye’nin en iyi taraftarı. Onlara teşekkür etmek istiyorum. Benim de nasıl bir insan olduğumu biliyorlar. Bursaspor’u ve Bursa şehrini çok seviyorum. Sahada oynadığım zaman bütün yüreğimi ortaya koyuyorum" ifadelerini kullandı.

"KİRALIK GELMEK İLE 3 YILLIK GELMEK ARASINDA ÇOK FARK VAR"

Geçtiğimiz sezon ile bu sezon arasındaki arasındaki değişime yönelik gelen soruyu ise Atansov, "Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum, geçen sene çok fazla kiralık oyuncu vardı. Onlar hakkında kötü bir şey söylemek istemiyorum ama kiralık gelmek ile 3 yıllık imza atarak gelmek arasında çok büyük farklar var. Burada bir şeyler başarmak, bir şeyler elde etmek, istemekle çok fark var. Kiralık olduğunuzda başarılı olmaktan farklı bir hedefe doğru gidebiliyor. Bu sene aynı zamanda çok genç oyuncumuz var, Bursaspor’da üst seviyede oynamak istiyorlar. Hepimiz kendimizi göstermek zorundayız" açıklamalarında bulundu.

