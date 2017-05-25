Jandarmanın lüks araç operasyonunda Emre Belezoğlu ve Volkan Şen de ifade veriyor 

İhsan YALÇIN /İSTANBUL,() Yurda kaçak yollarla lüks araç soktuğu belirlenen şebekeye yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyon kapsamında Medipol Başakşehirli futbolcu Emre Belözoğlu ile Fenerbahçeli futbolcu Volkan Şen 'müşteki' sıfatıyla ifade veriyor. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı operasyonda geçtiğimiz gün de Fenerbahçeli Futbolcu Ozan Tufan'ın ifadesi alınmıştı. Soruşturma kapsamında başka ünlü isimlerin de ifadesine başvurulacağı öğrenildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Emre Belözoğlu'nun arşiv görüntüleri
-Volkan Şen'in arşiv görüntüleri