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Jan Vesely, EuroLeague’in en iyi beşine seçildi

İSTANBUL / Fenerbahçe Doğuş’un başarılı oyuncusu Jan Vesely, EuroLeague’de her yıl normal sezonun ardından açıklanan en iyi beşte kendisine yer buldu. Sarı-lacivertli yıldız pivot, bu başarıyı 2015-16 sezonunun ardından sarı lacivertli...

Jan Vesely, EuroLeague’in en iyi beşine seçildi

İSTANBUL /

Fenerbahçe Doğuş’un başarılı oyuncusu Jan Vesely, EuroLeague’de her yıl normal sezonun ardından açıklanan en iyi beşte kendisine yer buldu. Sarı-lacivertli yıldız pivot, bu başarıyı 2015-16 sezonunun ardından sarı lacivertli forma altında bir kez daha tekrar etmiş oldu.
Jan Vesely, EuroLeague’de bu sezon 34 maçın 32’sinde mücadele etti. Normal sezonda maç başına ortalama 12.9 sayı (%62.4 iki sayı ve %71.1 serbest atış), 5.2 ribaund, 1.6 asist, 0.9 top çalma, 0.8 blok ve 16.8 verimlilik puanı istatistikleri yakalayan Vesely, bu performansıyla birlikte takımının bu turda ikinci sırayı almasına önemli katkıda bulundu.
Play-off’ta ortalama istatistiklerini 13.3 sayı (%73.1 iki sayı ve %71.4 serbest atış), 7.5 ribaund ve 19.5 verimlilik puanına yükselten Vesely, takımının Baskonia’yı 3-1 ile geçmesinin ve üst üste dördüncü kez Final Four bileti almasının mimarlarından biri oldu.
Jan Vesely, bu sezon CSKA deplasmanında 31 sayı üreterek bu alandaki kariyer rekorunu da kırdı. Vesely, Baskonia ile normal sezonda oynanan deplasman karşılaşmasında da 6 asist yaptı ve bu istatistik departmanında en yüksek değerine ulaştı. Çek yıldız, normal sezonun 22'nci haftasında oynanan Baskonia mücadelesinde de 26 sayı ve 11 ribaund ile double-double yaptı ve 36 verimlilik puanıyla bu alandaki kariyer rekorunu da kırdı. Vesely, Bamberg maçındaki oyunuyla EuroLeague’de 22. haftanın en değerli oyuncusu da olmuştu.
Jan Vesely’nin yer aldığı EuroLeague’in en iyi beşinde şu isimler yer alıyor:
Nick Calathes (Panathinaikos Superfoods)
Nando De Colo (CSKA Moskova)
Luka Doncic (Real Madrid)
Tornike Shengelia (Baskonia)
Jan Vesely (Fenerbahçe Doğuş)

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