Jan Vesely 3 yıl daha Fenerbahçe Beko'da

İSTANBUL,()

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Jan Vesely ile 3 yıllık yeni bir sözleşme için anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Beko'nun en değerli oyuncularından biri olan, formamızı giydiği süreçte üst üste dört Final Four tecrübesi yaşayan ve Avrupa şampiyonluğu da dahil olmak üzere elde edilen kritik başarılarda önemli payı bulunan Jan Vesely, Fenerbahçe Beko formasını 2021-2022 sezonunun sonuna dek giymeye devam edecektir. Yapılan bu anlaşmanın kulübümüz ve sporcumuz için hayırlı olmasını diler, Vesely'e Fenerbahçe Beko forması altında nice büyük başarılar ve kupalar dileriz."

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